Командування армії РФ вирішило не відправляти «відказників» до України

Кремль боїться масового невдовлення, тому просто відпускає тих, хто не хоче воювати проти України

Командувач 8 гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ наказав про заборону повторного відправлення на територію України військовослужбовців, які відмовилися від участі у військових діях. Усіх «відказників» наказано звільнити.

Про це повідомляє джерело Guildhall в українській розвідці.

«Командувачем 8 А ПВО ЗС РФ (8 армія Південного військового округу Збройних сил Росії – ред.) віддано наказ, можливо в усній формі, згідно з яким заборонено повторне відправлення на територію України осіб, які відмовилися брати участь у так званій «спеціальній військовій операції», – заявив він.

«Дослівне формулювання – «жодного відказника повторно за «0» (за першу лінію фронту – ред.) не надсилати. Також віддано наказ про негайне звільнення всіх «відказників», – розповів керівник ЦОР.

Раніше координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, керівник Центру оборонних реформ Олександр Володимирович Данилюк повідомив, що у російській армії військовослужбовці продовжують масово відмовлятися від участі у військовій кампанії проти України.

За його словами, керівництво ЗС РФ, побоюючись розголошення реального настрою у військах, а також з урахуванням масовості процесів, не йде на кримінальне переслідування відказників. Для показового покарання в рамках кримінального провадження було обрано 12 бійців ОМОН з-поміж кубанських козаків, можливо, за етнічною ознакою, через приналежність до українців.

Нагадаємо, згідно з повідомленнями Генерального штабу Збройних Сил Росії за час війни Росії проти України російські війська втратили близько 17 700 військовослужбовців. Українським силам вдалося збити понад 130 літаків та знищити понад 600 танків.