Субсидії перепризначатимуть автоматично – Шмигаль

Верифікація субсидій триватиме п'ять місяців

Верифікація субсидій в Україні продовжиться, щоб їх отримували лише ті, кому вони дійсно потрібні. При цьому нові зміни дозволять автоматично їх перепризначати. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Верифікація субсидій триває, це справедливо і правильно, щоб їх отримували ті, хто їх дійсно потребує. Але нові зміни дозволять перепризначати субсидій без подачі відповідної заяви, за деякими винятками», – заявив Шмигаль.

За його словами, зміни стосуватимуться питання наявності декількох об'єктів житла.

«Якщо ви власник 3-4 квартир в Києві, то субсидія вам призначена не буде. При цьому якщо у вас є квартира в місті і будинок в селі, то це не завадить отримати допомогу. Так же само, якщо у вас є ще одне житло на правах спільної власності, ми підвищуємо розмір депозиту, який впливає на призначення субсидії», – зазначив прем'єр.

Він додав, що нова верифікація торкнеться невеликого відсотка одержувачів субсидій, у яких можуть бути тіньові доходи. Верифікація триватиме п'ять місяців.





При призначенні субсидії на житлово-комунальні послуги за новим порядком не враховуватимуться витрати на оплату навчання чи лікування, які перевищують 50 тис. гривень одноразово.

Раніше Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.

Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію. Заяву та декларацію можна подавати до початку опалювального сезону.



