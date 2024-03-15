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Або мобілізація, або в'язниця. Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Або мобілізація, або в'язниця. Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів
Висновки суду щодо ухилянтів створюють враження, ніби у людей є вибір тільки між мобілізацією та в’язницею
фото з відкритих джерел

Адвокат переконаний: має бути баланс між суспільною думкою, проблемами в державі та реальною ситуацією кожного ухилянта

Адвокат Роман Кичко у коментарі «Главкому» заявив, що висновки суду щодо позбавлення волі ухилянтів створюють у громадян враження, ніби у них є вибір тільки між мобілізацією та в’язницею.

«Подібні висновки суду для пересічного громадянина виглядають так: або мобілізація, або в’язниця. Ми в жодному разі не говоримо, що ухилення від мобілізації має бути безкарним або таким, що розцінюється як безкарне», – говорить Кичко.

Адвокат в якості прикладу привів рішення Верховного суду, згідно з яким мешканець Харківщини проведе три роки за гратами. Обвинувачений просив скасувати ув’язнення та навіть долучив до справи копії медичних документів про вагітність дружини, однак пом’якшення вироку так і не добився.

За словами Кичка, є потреба у балансі між суспільною думкою, проблемами в країні та врахуванням реальної ситуації кожного ухилянта при винесення обвинувального вироку. Адвокат додав, що такий баланс має бути, якщо держава має на меті змінити ставлення до мобілізації з «покарання» до «обов’язку».

Нагадаємо, протягом 2023 року вироки за ухилення від мобілізації отримали 1257 українців: обвинувачені одержали як умовні, так і реальні терміни позбавлення волі. Це у п'ять разів більше, аніж у 2022 році. «Главком» підрахував: за 2022-2023 роки апеляційні суди переглянули 26 вироків за ухилення від мобілізації. Практично в усіх випадках Феміда відправляла обвинувачених до в’язниць, скасовуючи на вимогу прокурорів умовні терміни покарання, ухвалені судами перших інстанцій.

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Теги: в'язниця мобілізація держава адвокат

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