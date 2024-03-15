Або мобілізація, або в'язниця. Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів

Висновки суду щодо ухилянтів створюють враження, ніби у людей є вибір тільки між мобілізацією та в’язницею

Адвокат переконаний: має бути баланс між суспільною думкою, проблемами в державі та реальною ситуацією кожного ухилянта

Адвокат Роман Кичко у коментарі «Главкому» заявив, що висновки суду щодо позбавлення волі ухилянтів створюють у громадян враження, ніби у них є вибір тільки між мобілізацією та в’язницею.

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«Подібні висновки суду для пересічного громадянина виглядають так: або мобілізація, або в’язниця. Ми в жодному разі не говоримо, що ухилення від мобілізації має бути безкарним або таким, що розцінюється як безкарне», – говорить Кичко.

Адвокат в якості прикладу привів рішення Верховного суду, згідно з яким мешканець Харківщини проведе три роки за гратами. Обвинувачений просив скасувати ув’язнення та навіть долучив до справи копії медичних документів про вагітність дружини, однак пом’якшення вироку так і не добився.

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За словами Кичка, є потреба у балансі між суспільною думкою, проблемами в країні та врахуванням реальної ситуації кожного ухилянта при винесення обвинувального вироку. Адвокат додав, що такий баланс має бути, якщо держава має на меті змінити ставлення до мобілізації з «покарання» до «обов’язку».

Нагадаємо, протягом 2023 року вироки за ухилення від мобілізації отримали 1257 українців: обвинувачені одержали як умовні, так і реальні терміни позбавлення волі. Це у п'ять разів більше, аніж у 2022 році. «Главком» підрахував: за 2022-2023 роки апеляційні суди переглянули 26 вироків за ухилення від мобілізації. Практично в усіх випадках Феміда відправляла обвинувачених до в’язниць, скасовуючи на вимогу прокурорів умовні терміни покарання, ухвалені судами перших інстанцій.