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Російські загарбники знищили практично всю критичну інфраструктуру Харкова – мер Терехов

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські загарбники знищили практично всю критичну інфраструктуру Харкова – мер Терехов
Ворог вдарив авіабомбами по житловій забудові Харкова
фото: пресслужба ДСНС

Мер наголосив, що ситуація для енергетичної галузі у місті дуже важка

Російські окупанти зруйнували практично всю комунальну та приватну енергетичну інфраструктуру Харкова. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Тереховв інтерв'ю Liga.net.

Він зазначив, що обласний центр протягом двох років з початку повномасштабного вторгення зазнавав різних загроз.

«Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйновано практично всю критичну енергетичну інфраструктуру, приватну також розбито. Був час, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 000», – сказав Терехов.

Мер наголосив, що ситуація для енергетичної галузі у місті дуже важка. Однак, паніки у Харкові немає. Наразі у місті – 1,3 млн жителів.

«Однак ніхто не опускає руки. У нас цілодобово працюють пункти незламності. За два дні останнього блекауту після обстрілів туди прийшли 28 000 харків'ян. У школах безкоштовно годують людей. За рік видали 10 млн порцій їжі. Ми переживали і складніші часи – переживемо та ці», – заявив він. 

Він також зауважив, що Росія почала бити по місту новими снарядами більшого радіусу дії. За останній тиждень таких ударів було вже два. Б'ють і з С-300. Найчастіше «летить» з білгородської області.

«Росіяни не підійшли ближче до міста», – заспокоїв мер.

Як повідомлялося, увечері 31 березня в Харкові пролунали вибухи, зафіксовано влучання. Терехов уточнив, що «приліт поряд з житловою забудовою в центральному районі міста».

Також повідомлялося, що у ніч на 1 квітня російські загарбники обстріляли Харківську область, пошкоджено пожежну частину.

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Теги: Харків Ігор Терехов війна

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