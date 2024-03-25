Росію потрібно перемогти в Україні – президент Литви

У Європі немає жодного лідера, окрім прем'єра Угорщини та прем'єра Словаччини, які б довіряли Путіну – Науседа

Під загрозою Німеччина, Франція, Іспанія і навіть Португалія – Науседа

Європейські лідери дедалі згодніші з тим, що Росію потрібно перемогти в Україні. Інакше війна може загрожувати країнам ЄС. Про це в інтерв'ю Politico заявив президент Литви Гітанас Науседа.

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«Я думаю, що зростає розуміння того, що ми повинні перемогти Росію, бо інакше буде продовження цієї трагічної історії... Принаймні, я не бачу лідерів, які хотіли б подзвонити Путіну, щоб поговорити про проблеми в Україні», – наголосив глава литовської держави.

За його словами, у Європі немає жодного лідера, окрім прем'єра Угорщини Віктора Орбана та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, які б довіряли російському диктатору.

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«Якщо Росія зламає першу лінію оборони в Україні, вони увійдуть і підуть за нами, і тоді буде друга лінія оборони», – додав президент.

Науседа наголосив, що Москва кидає виклик усім демократіям у Європі. Під загрозою Німеччина, Франція, Іспанія і навіть Португалія, яка знаходиться досить далеко від лінії фронту.

Нагадаємо, країни Балтії будують 1000 бункерів на кордонах. Міністри оборони трьох країн підписали угоду про будівництво «антимобільних оборонних установок у найближчі роки для стримування та захисту від військових загроз»

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