Росію потрібно перемогти в Україні – президент Литви
Під загрозою Німеччина, Франція, Іспанія і навіть Португалія – Науседа
Європейські лідери дедалі згодніші з тим, що Росію потрібно перемогти в Україні. Інакше війна може загрожувати країнам ЄС. Про це в інтерв'ю Politico заявив президент Литви Гітанас Науседа.
«Я думаю, що зростає розуміння того, що ми повинні перемогти Росію, бо інакше буде продовження цієї трагічної історії... Принаймні, я не бачу лідерів, які хотіли б подзвонити Путіну, щоб поговорити про проблеми в Україні», – наголосив глава литовської держави.
За його словами, у Європі немає жодного лідера, окрім прем'єра Угорщини Віктора Орбана та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, які б довіряли російському диктатору.
«Якщо Росія зламає першу лінію оборони в Україні, вони увійдуть і підуть за нами, і тоді буде друга лінія оборони», – додав президент.
Науседа наголосив, що Москва кидає виклик усім демократіям у Європі. Під загрозою Німеччина, Франція, Іспанія і навіть Португалія, яка знаходиться досить далеко від лінії фронту.
Нагадаємо, країни Балтії будують 1000 бункерів на кордонах. Міністри оборони трьох країн підписали угоду про будівництво «антимобільних оборонних установок у найближчі роки для стримування та захисту від військових загроз»
До слова, влада Риги перейменує одну з найдовших вулиць міста через війну в Україні.
Коментарі — 0