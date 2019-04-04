Комітет виборців підтримує дебати і на стадіоні, і на телебаченні



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Петро Порошенко і Володимир Зеленський - кандидати на посаду президента України у 2019 році

Дебати мають відбутися 19 квітня

Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель підтримує ідею проведення дебатів між кандидатами у президенти і на НСК «Олімпійський», і на «Суспільному».

«Я вважаю, була б чудова можливість проведення дебатів і на НСК «Олімпійський», як заявили представники команд кандидатів, а також додаткового раунду дебатів у приміщенні «Суспільного». Якщо Центральна виборча комісія піде назустріч, природно, що можна врегулювати внесенням змін до постанови ЦВК, передбачивши (ще-ред.) одні дебати», - сказав Кошель.

Раніше повідомлялося, що Порошенко покликав Зеленського завтра о 09:00 пройти обстеження в медичному пункті стадіону Олімпійський для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Крім того у штабі чинного президента заявили, що Порошенко готовий заплатити половину оренди НСК Олімпійський для проведення дебатів з опонентом Володимиром Зеленським.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.