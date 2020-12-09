Україна просить Канаду допомогти з вакцинами від Covid-19

до кінця року надійде перша партія вакцин від Pfizer - до 249 тисяч доз

У Канаду до кінця року надійде перша партія вакцин від Pfizer - до 249 тисяч доз

Канада замовила в чотири рази більше вакцин, ніж населення країни

Україна звернулася за допомогою до Канади в отриманні партії вакцини від Covid-19. Відомо, що ця країна закупила таку кількість вакцини, яка дозволити п'ять разів вакцинувати все населення.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС України за підсумками зустрічі заступника міністра Євгена Єніна з послом Канади Ларисою Галадзою.

Повідомляється, що на зустрічі сторони обговорили питання координації спільних дій у розслідуванні катастрофи МАУ в Ірані, а також забезпечення компенсації родичам жертв. Крім того, обговорили реалізацію канадських інвестиційних проектів в Україні та плани з модернізації угоди про вільну торгівлю між країнами.

«Звернувся до канадських партнерів за допомогу в отриманні партії вакцин проти Covid-19 для українських громадян», - додав Єнін.

Відзначимо, за даними Amnesty International, Канада очолює список країн щодо закупівлі вакцини. Оттава закупила партію, якої вистачить вакцинувати все населення п'ять разів. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на дані трекера про поставки вакцин, мова йде про майже 154 млн доз при населенні в майже 38 млн осіб. Таким чином, Канада вийшла в лідери серед всіх країн світу, в країні зможуть прищепити 410% населення. До кінця року до Канади надійде перша партія вакцин від Pfizer - до 249 тисяч доз.

Також відомо, що Канада розраховує розпочати вакцинацію від Covid-19 на початку 2021 року.

Крім того, Ізраїль отримав першу партію американської вакцини від Covid-19. Першим вакцинуватися зголосився прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху. Водночас поки точна дата вакцинації населення невідома.

Новообраний президент США Джо Байден поставив за мету провести у країні 100 мільйонів щеплень від коронавірусу за перші 100 днів свого перебування на посаді.

Напередодні в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.

Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.