НАБУ оголосило нові підозри у справі злочинної організації у Фонді держмайна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
НАБУ оголосило нові підозри у справі злочинної організації у Фонді держмайна
Антикорупційні органи викрили нових учасників схеми ексглави ФДМУ
фото: НАБУ

Слідство заявило про легалізацію активів на понад 300 млн грн через іноземні компанії

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру чотирьом особам у справі злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював колишній голова Фонду державного майна України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Правоохоронці зазначають, що підозрюваним інкримінують участь у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, фігуранти створювали за кордоном компанії, через які відмивали корупційні активи. На ці структури реєстрували майно, серед якого земельні ділянки у Хорватії, дороговартісні автомобілі та цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальна сума легалізованих активів перевищує 300 млн грн.

НАБУ оголосило нові підозри у справі злочинної організації у Фонді держмайна фото 1
фото: НАБУ/Telegram

У НАБУ зазначили, що встановити нових учасників схеми вдалося завдяки роботі спільної слідчої групи з низкою європейських держав.

За версією слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками призначав наближених осіб керівниками АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Вони укладали контракти з наперед визначеними компаніями і продавали продукцію за заниженими цінами, а різницю у вартості виводили на користь злочинної організації.

Правоохоронці вважають, що такі дії завдали державі збитків на суму понад 700 млн грн. Крім того, учасників схеми підозрюють у легалізації активів на понад 10 млрд грн.

Нагадаємо, що колишній тимчасовий очільник одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони отримав другу підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його підозрюють у вимаганні хабаря за сприяння забудовнику в Києві.

 

Читайте також:

Теги: НАБУ корупція

