НАБУ викрило топпосадовців Прикордонслужби на хабарях

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
НАБУ викрило топпосадовців Прикордонслужби на хабарях
колаж: glavcom.ua

НАБУ повідомляє про схему на мільйони – за «дипломатичну» контрабанду

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Державній прикордонній службі України. Колишні та чинні високопосадовці відомства роками сприяли незаконному переправленню цигарок до ЄС, використовуючи для цього автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та залучали родичів українських дипломатів. Слідство встановило, що за безперешкодний проїзд лише однієї автівки прикордонники отримували фіксовану суму – €3000. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Серед осіб, які отримали підозри у межах цього розслідування:

  • колишній голова Держприкордонслужби, генерал;
  • начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;
  • колишня службова особа Держприкордонслужби.

За даними детективів, зв’язок між учасниками схеми був давнім: топпосадовці ДПСУ раніше проходили службу разом із тими дипломатами, чиї родичі згодом стали «пасажирами-прикриттями» для контрабандних автівок.

«Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів – члени родин українських дипломатів у Європі. Наявність таких пасажирів дозволяла уникнути огляду автівок прикордонними та митними органів держав ЄС. Водночас детективи встановили, що топпосадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми», – зазначили у НАБУ.

Лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше €204 тис. неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по €3000 за кожен транспортний засіб).

Аби приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями про одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах та пособництво у злочині (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України).

Як відомо, національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека.

Нагадаємо, 4 січня колишнього очільника Держприкордонслужби Сергія Дейнеку призначено радником міністра внутрішніх справ України.

«Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як шість років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки. На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону», – написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, Сергій Дейнеко ухвалив для себе рішення продовжити військову службу, залишаючись радником. Тож після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби.

