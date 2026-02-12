Головна Країна Суспільство
Милованов та Гончаренко обматюкали один одного через скандал навколо «Укрпошти»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Милованов та Гончаренко обматюкали один одного через скандал навколо «Укрпошти»
Тимофій Милованов і нардеп Олексій Гончаренко обмінялися образами на тлі скандалу навколо «Укрпошти»
колаж:glavcom.ua

Ексміністр економіки заявив, що критика Ігоря Смілянського шкодить іміджу України за кордоном

Президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки Тимофій Милованов публічно прокоментував хвилю критики на адресу генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, яка виникла після презентації нової айдентики компанії та дискусій щодо витрат на ребрендинг. Свою позицію він виклав у Facebook, де також згадав про запрошення на допит до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. На пост Милованова відреагував народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляє «Главком». 

Милованов виступив на підтримку Смілянського та заявив, що інформаційні атаки можуть негативно вплинути на репутацію України. За його словами, внутрішні конфлікти навколо державних брендів стають помітними за кордоном і формують сприйняття країни.

Милованов та Гончаренко обматюкали один одного через скандал навколо «Укрпошти» фото 1
фото: Тимофій Милованов/Facebook

«Хватить ср#тись зі Смілянським. Ви шкодите спадщині України. Бо Укрпошта - це спадщина. Це символ України для багатьох іноземців. Через марки. І якщо заср#ти бренд Укрпошти то іноземці будуть асоційовувати цей ср#ч також і з марками Укрпошти, і далі з подіями які на цих марках. Ці внутрішні ср#чі - дуже веселий спорт під час війни, але переможці забувають про негативний вплив поза Україною. Не можна руйнувати всі бренди України через те що вони не ідеальні. Світ має бачити позитивні бренди України», – написав він.

Ексміністр також закликав оцінювати діяльність керівника «Укрпошти» за результатами роботи, а не за стилем публічної комунікації. У цьому контексті він навів власний приклад взаємодії з парламентською комісією.

«Я ось на х#й посилаю голову ТСК, яка мене запрошує на допит і нікому в голову не приходить мене хейтити. Жодний з ради директорів через це не турбується. Ніхто з студентів не обурюються. Єдине, бувають батьки кажуть «президент університету так не має робити, але він такий". То і Смілянський такий. Але дає результат. Давайте обговорювати результат його роботи, а не стиль комунікацій», — заявив Милованов.

На допис відреагував сам народний депутат Олексій Гончаренко, який очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод під час воєнного стану. Він розкритикував тон висловлювань президента Київської школи економіки та нагадав про його попередню діяльність.

Милованов та Гончаренко обматюкали один одного через скандал навколо «Укрпошти» фото 2
фото: Олексій Гончаренко/Facebook

«Ти нах*й будеш посилать свою дружків. А народних депутатів ти будеш поважати. За мене проголосували люди на окрузі. Реальні громадяни. За тебе вписався вор Андрій Єрмак. І ти закривав очі на масові крадіжки в Енергоатомі. А тепер ми будем грати з тобою в гру. В якій у тебе буде кримінальна справа, потім будуть проблеми з університетом, потім про твоє маленьке прищаве і нагле обличчя дізнаються всі твої спонсори», – відповів Гончаренко.

Милованов заявив, що готовий публічно й політично відреагувати на запитання народного депутата. Він попросив надіслати перелік питань офіційним листом, а також додати його в коментарях до відповідного допису, пообіцявши надати розгорнуту відповідь на кожен пункт.

Милованов та Гончаренко обматюкали один одного через скандал навколо «Укрпошти» фото 3
фото: Тимофій Милованов/Facebook

Раніше Милованов заявив, що виходить зі складу наглядової ради «Енергоатома». За його словами, таке рішення пов’язане з розслідуванням НАБУ і САП. Він повідомив, що ініціював позачергове засідання наглядової ради та запропонував тимчасово відсторонити посадовців, чиї імена фігурують у матеріалах слідства, а також створити незалежний комітет з етики та комплаєнсу для проведення перевірки процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.

Теги: Укрпошта Україна Тимофій Милованов Олексій Гончаренко Ігор Смілянський

Милованов та Гончаренко обматюкали один одного через скандал навколо «Укрпошти»
Милованов та Гончаренко обматюкали один одного через скандал навколо «Укрпошти»
