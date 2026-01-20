Головна Країна Політика
Зеленський відповів Тимошенко, яка порівняла його правління з часами Януковича

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Зеленський відповів Тимошенко, яка порівняла його правління з часами Януковича
Зеленський прокоментував порівняння його правління з часами Януковича
колаж: glavcom.ua

Президент: «Всі хочуть якимось чином впливати на монобільшість»

Юлія Тимошенко та її прибічники проводили паралель між нинішнім розслідуванням НАБУ щодо її справи у період правління Володимира Зеленського та її арештом за часів каденції Януковича, називаючи це черговою серією політичних репресій. Свою думку щодо цього висловив Володимир Зеленський під час онлайнового спілкування із журналістами, передає «Главком».

За словами президента, він особисто не порівнював би нинішню справу Юлії Тимошенко з її арештом в часи Віктора Януковича, коли він був президентом. «Принаймні, я не пам'ятаю, що був пакетик з Новою поштою. А якщо серйозно, то я не бачу, як це пов'язане з виборами в Україні, якщо чесно. Те, що було напевне таке бажання, з того що я побачив з відео, із деталей слідства, було бажання, напевне, все-таки щось зробити з монобільшістю. Це не перший раз, я це вже говорив, напевне, і не останній. Всі хочуть якимось чином впливати на монобільшість», – пояснив глава держави.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Також повідомлялося, як лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відреагувала на обшуки у партійному офісі політичної сили та назвала його політичним тиском. Тоді Юлія Тимошенко заявила, що «востаннє таким чином до неї вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності».

Раніше «Главком» писав про те, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Їй призначено заставу у розмірі 33 280 000 грн. Попри те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) наполягала на сумі у 50 млн грн, суддя зупинився на меншій цифрі. Сама Юлія Тимошенко називає справу «політичним замовленням» і заявляє, що її банківські рахунки були заблоковані правоохоронцями ще до рішення суду, що робить внесення коштів наразі неможливим.

Теги: Юлія Тимошенко Віктор Янукович НАБУ Володимир Зеленський

