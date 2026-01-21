Головна Країна Політика
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Тимошенко розповідала, що депутат Копитін «напрошувався» до неї на низку зустрічей
фото: Facebook/Ігор Копитін

За словами лідерки «Батьківщини», Ігор Копитін фігурує на плівках НАБУ у справі про підкуп депутатів під зашифрованим псевдонімом Мазур

Народний депутат від «Слуги народу» Ігор Копитін, який записав і здав НАБУ лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко, поїхав у Миколаїв проводити дитячу виставу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

Депутат повідомив, що учора, 20 січня, відвідав виставу «Аліса в країні див» для дітей військових та дітей з громад округу. «Це був чудовий час без тривог – зі сміхом, здивуванням і відчуттям казки. Як батько трьох дітей, добре знаю, наскільки важливо іноді просто дати дитині побути дитиною. Дякую всім, хто допоміг створити цей вечір. Нехай у наших дітей буде більше таких моментів!» – написав він.

Нардеп, який здав Тимошенко НАБУ, знайшовся на виставі «Аліса в країні чудес» (фото) фото 1

Водночас «Главком» кілька днів намагався почути позицію нардепа Копитіна та його особисті мотиви у справі Тимошенко.

«На жаль, Ігор Володимирович зараз в роз'їздах і щось прокоментувати не може», – так сьогодні відповіли виданню у пресслужбі політика.

При цьому на сьогоднішньому засіданні у Вищому антикорупційному суді Тимошенко розповіла, що депутат Копитін «напрошувався» до неї на низку зустрічей і казав, що «не хоче більше бути у фракції «Слуга Народу», тому пропонував співпрацювати. Вона запевнила, що не знала про існування цього «слуги» та не шукала його.

Варто зазначити, що сам Копитін звинувачення відкидає. 16 січня Ігор Копитін заявив, що його «намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій і подій», до яких він не має жодного відношення. Він повідомив, що закиди та припущення на його адресу не відповідають дійсності та не мають підтверджень.

«Я не беру участі в політичних іграх і тим більше – не коментую дії правоохоронних органів. Послідовно підтримую курс на боротьбу з корупцією та ефективну роботу антикорупційних інституцій. Саме правова процедура, а не публічні заяви чи натяки, має давати відповіді на всі запитання», – заявив політик.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, які мали пристати на умови, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні.

На плівках НАБУ є більше конкретики. Зокрема, людина, з голосом, схожим на голос  Тимошенко, пошепки пропонує нардепу (не з фракції «Батьківщина») винагороду. Дослівно це звучало так: «Мы платим десять (імовірно, ідеться про $10 тис. на місяць – «Главком») за две сессии, платим передоплатой за две сессии». І пояснює, як потрібно відробити гроші: через застосунок Signal обранець отримуватиме перелік законопроєктів, які необхідно обов’язково підтримати, а які – «завалити».

До слова, Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ про арешт майна народної депутатки і голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

