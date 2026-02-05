Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України

Лідерка «Батьківщини» мала намір половину лютого перебувати за кордоном

Вищий антикорупційний суд відмовився надати підозрюваній народній депутатці і лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко дозвіл на тимчасовий виїзд за межі України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

До суду надійшла заява адвоката Тимошенко. Він просив відпустити його клієнтку за кордон на період з 30 січня по 15 лютого для участі в міжнародному заході. Також захисник прохав Феміду тимчасово повернути Юлії Тимошенко її закордонні паспорти, які наразі вилучено на зберігання до органу Державної міграційної служби.

Разом із тим, присутній на засіданні прокурор був проти такого виїзду народної обраниці.

Натомість слідчий суддя, відмовляючи у задоволенні заяви адвоката, пояснив: по суті заява адвоката Тимошенко зводиться до зміни запобіжного заходу підозрюваної (діє до 16 березня), який судом визначений у вигляді застави на суму 33,2 млн грн. Однак форма подачі заяви, на думку Феміди, не є клопотанням про зміну запобіжного заходу. Тому у слідчого судді відсутні повноваження надати оцінку питанню можливого тимчасового виїзду керівниці «Батьківщини» за межі країни.

Крім того, антикорупційний суд нагадав, що, згідно з рішенням апеляційної палати від 26 січня, Тимошенко може вільно їздити усією територією України (раніше було обмеження з пересування підозрюваної, які стосувалися лише Київської області).

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, які мали пристати на умови, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні.

На плівках НАБУ є більше конкретики. Зокрема, людина, з голосом, схожим на голос Тимошенко, пошепки пропонує нардепу (не з фракції «Батьківщина») винагороду. Дослівно це звучало так: «Мы платим десять (імовірно, ідеться про $10 тис. на місяць – «Главком») за две сессии, платим передоплатой за две сессии». І пояснює, як потрібно відробити гроші: через застосунок Signal обранець отримуватиме перелік законопроєктів, які необхідно обов’язково підтримати, а які – «завалити».

Окремо розтлумачено правила голосування за кадрові призначення, які вносить президент або монокоаліція «Слуга народу». Отже, всі звільнення мали б голосуватися «за». А от призначення нових кадрів, як стверджує голос, подібний до голосу Тимошенко, потрібно ігнорувати.

«Мы хотим грохнуть это «большинство» (очевидно, на увазі мається монобільшість у вигляді фракції «Слуга народу» – «Главком») и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов», – таку ціль начебто озвучила підозрювана, слова якої слідство подає у відео.