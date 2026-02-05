Головна Країна Політика
search button user button menu button

Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
Юлія Тимошенко планувала відвідати міжнародний захід
фото з сайту партії «Батьківщина»

Лідерка «Батьківщини» мала намір половину лютого перебувати за кордоном

Вищий антикорупційний суд відмовився надати підозрюваній народній депутатці і лідерці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко дозвіл на тимчасовий виїзд за межі України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

До суду надійшла заява адвоката Тимошенко. Він просив відпустити його клієнтку за кордон на період з 30 січня по 15 лютого для участі в міжнародному заході. Також захисник прохав Феміду тимчасово повернути Юлії Тимошенко її закордонні паспорти, які наразі вилучено на зберігання до органу Державної міграційної служби.

Разом із тим, присутній на засіданні прокурор був проти такого виїзду народної обраниці.

Натомість слідчий суддя, відмовляючи у задоволенні заяви адвоката, пояснив: по суті заява адвоката Тимошенко зводиться до зміни запобіжного заходу підозрюваної (діє до 16 березня), який судом визначений у вигляді застави на суму 33,2 млн грн. Однак форма подачі заяви, на думку Феміди, не є клопотанням про зміну запобіжного заходу. Тому у слідчого судді відсутні повноваження надати оцінку питанню можливого тимчасового виїзду керівниці «Батьківщини» за межі країни.

Крім того, антикорупційний суд нагадав, що, згідно з рішенням апеляційної палати від 26 січня, Тимошенко може вільно їздити усією територією України (раніше було обмеження з пересування підозрюваної, які стосувалися лише Київської області).

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, які мали пристати на умови, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні.

На плівках НАБУ є більше конкретики. Зокрема, людина, з голосом, схожим на голос  Тимошенко, пошепки пропонує нардепу (не з фракції «Батьківщина») винагороду. Дослівно це звучало так: «Мы платим десять (імовірно, ідеться про $10 тис. на місяць – «Главком») за две сессии, платим передоплатой за две сессии». І пояснює, як потрібно відробити гроші: через застосунок Signal обранець отримуватиме перелік законопроєктів, які необхідно обов’язково підтримати, а які – «завалити».

Окремо розтлумачено правила голосування за кадрові призначення, які вносить президент або монокоаліція «Слуга народу». Отже, всі звільнення мали б голосуватися «за». А от призначення нових кадрів, як стверджує голос, подібний до голосу Тимошенко, потрібно ігнорувати.

«Мы хотим грохнуть это «большинство» (очевидно, на увазі мається монобільшість у вигляді фракції «Слуга народу» – «Главком») и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов», – таку ціль начебто озвучила підозрювана, слова якої слідство подає у відео.

Читайте також:

Теги: Вищий антикорупційний суд гроші війна корупція в Україні НАБУ Юлія Тимошенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори з РФ перестали бути цирком: що змінилося для Путіна
Стоп-кран Путіна: чому Кремль більше не імітує переговори
3 лютого, 11:27
У Кремлі заяву про «енергетичне перемир'я» не підтверджують, але і не спростовують
Путін та енергетичне перемир’я. Чого чекати Україні?
30 сiчня, 10:55
Литва заявила, що вона проти комінукації ЄС із Путіним
Литва виступила із заявою проти відновлення діалогу ЄС з Путіним
13 сiчня, 13:46
Елла Лібанова пояснила нерівномірності заселення території країни
Міграційні процеси всередині України. Головний демограф пояснила тенденції
22 сiчня, 07:50
Росія вважає будь-яке іноземне військове представництво загрозою своїй безпеці та прямою участю Заходу в конфлікті
МЗС РФ називає присутність іноземних військ в Україні «червоною лінією»
1 лютого, 13:53
Розвідка розкрила тактику використання військ КНДР на Курщині
Розвідка розкрила тактику використання військ КНДР на Курщині
Вчора, 13:18
Сибіга зробив заяву про нічну атаку РФ на Україну
Атака «Орєшніком». Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН
9 сiчня, 09:43
В Україні друга за день масштабна повітряна тривога тривала 15 хвилин
В Україні друга за день масштабна повітряна тривога тривала 15 хвилин
16 сiчня, 19:05
На початку 2022 року Сергій Шумілов змінив борцівське трико на військову форму
На війні загинув борець греко-римського стилю Сергій Шумілов
21 сiчня, 14:17

Політика

Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
Тимошенко з соратниками подала скаргу до Вищої ради правосуддя на суддю Дубаса
Тимошенко з соратниками подала скаргу до Вищої ради правосуддя на суддю Дубаса
Чмута призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель
Чмута призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель
Зеленський повідомив, коли відбудуться наступні переговори з РФ
Зеленський повідомив, коли відбудуться наступні переговори з РФ
Директор сільської школи купив Циганську партію
Директор сільської школи купив Циганську партію
Партія Тарути попрощалася з ним і провела ребрендинг
Партія Тарути попрощалася з ним і провела ребрендинг

Новини

Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Сьогодні, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Сьогодні, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua