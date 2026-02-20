Головна Думки вголос Віктор Таран
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Глухий кут у Женеві: що стоїть за вимогами РФ щодо Донбасу


Змагання на виснаження між українською армією та російською економікою розпочалося
фото: Reuters

Росія з Донбасу не піде. До чого готуватися Україні?

Переговори у Женеві перебувають в очевидному глухому куті. Російська делегація прогнозовано вимагає від української сторони безумовного виведення Збройних сил України за межі Донбасу.

За їхніми словами це дасть змогу встановити перемир’я та розпочати переговори щодо остаточної мирної угоди. Тобто Москва вимагає від Києва виконання Стамбульських домовленостей. Окрема «подяка» тим, хто їздив до Стамбула і підписував тоді документи.

Водночас для всіх (можливо, за винятком американців) очевидна проста річ: якщо переговори щодо мирного договору зірвуться, бойові дії продовжаться Але Росія з Донбасу вже не піде.

Зірватися вони можуть уже на перших двох питаннях:

  1. наданні російській мові статусу другої державної;
  2. поверненні РПЦ у правове поле, відмові від Томоса та реабілітації російських політиків.

У разі відновлення активних бойових дій Росія отримає плацдарм для масованого наступу вглиб України. Тому для України залишення Донбасу без бою це політична смерть, за якою може настати і фізична.

Наразі ймовірність такого сценарію виглядає невисокою. І доки у ЗСУ не почнуться критичні проблеми, цього не станеться, а для цього щонайменше потрібно наводити лад із мобілізацією та економікою.

Фактично сьогодні розгорнулося змагання між виснаженням української військової машини та російської економіки. Україна та її європейські союзники відкрито роблять ставку на те, що Москва не витримає збройний конфлікт більш як два роки. Наскільки виправдані ці розрахунки покаже час.

Однак слід визнати: без ефективної роботи ТЦК, мобілізації та наведення порядку в економіці навіть за західної підтримки Україна може не вистояти два роки. Тому поки відбуваються переговорні маневри, влада має забути про вибори й почати ухвалювати реальні, хоч і непопулярні, рішення для порятунку держави.


Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Україна переговори конфлікт війна Донбас

Віктор Таран

Глухий кут у Женеві: що стоїть за вимогами РФ щодо Донбасу
Глухий кут у Женеві: що стоїть за вимогами РФ щодо Донбасу
Що насправді означає Трампове «поступитися» для України
Єдиний реальний результат переговорів в Абу-Дабі
Росія обрала війну до кінця
Росія обрала війну до кінця
Чому Венесуела не стала захищати Мадуро
Єдиний реальний результат переговорів в Абу-Дабі
Росія обрала війну до кінця
Росія обрала війну до кінця
Чому Венесуела не стала захищати Мадуро
Чому Венесуела не стала захищати Мадуро
Вибори у Молдові. Маї Санду вдалося поламати сценарій Росії
Вибори у Молдові. Маї Санду вдалося поламати сценарій Росії

