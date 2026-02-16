Голова «Укрпошти» розповів, навіщо обізвав користувачку соцмереж повією

«Якщо ми крадемо, то Ви повія»: гендиректор «Укрпошти» обізвав жінку у відповідь на критику ребрендингу

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський вперше розгорнуто прокоментував скандальний інцидент, коли він у відповідь на звинувачення в корупції назвав жінку повією. Очільник держкомпанії заявив, що це була свідома «експресія», мета якої – показати хейтерам, як боляче отримувати необґрунтовані звинувачення. Про своє бачення мережевої етики та «виховання» аудиторії Смілянський розповів в інтерв’ю РБК-Україна, пише «Главком».

Конфлікт розпочався під дописом про черговий етап ребрендингу «Укрпошти», де користувачка припустила, що керівництво компанії «краде» гроші. Відповідь Смілянського була миттєвою та жорсткою: «Якщо ми крадемо, то Ви повія».

скріншот

«Я ж – юрист. Вона, не маючи фактів, припустила, що я корупціонер. Я припустив, що вона повія. Ми обидва зробили припущення. В неї гірше, ніж моє припущення, бо вона мене звинуватила в криміналі. Вона не сказала, що я поганий менеджер», – пояснив Смілянський свою позицію.

За словами гендиректора, в українському суспільстві створено токсичний рівень ненависті до працівників державного сектору. Смілянський вважає, що безкарність у соцмережах демотивує людей працювати на державу.

«Я люблю Україну. Я вважаю, що в суспільстві створений хейт до державного сектору. Це мега негативно. Я не кажу, що нема корупціонерів, їх до хр..на. Але, створюючи хейт до держсектору, у мене завжди виникає питання: хто ці люди, хто будуть відновлювати Україну?

Кожна людина може прийти і звинуватити працівника держсектору в корупції. А у цієї людини є діти, вони в дитячий садок ходять, в школу, де всі читають соцмережі. Яке моральне право хтось має просто так звинуватити людину в корупції? Тому я навмисно зробив цю експресію.

Я хотів, щоб вона відчула, як це бути на зворотньому боці необґрунтованих звинувачень, кщо вона дійсно не повія (я не знаю повія вона чи ні). Мені пишуть, що «ви як керівник мали не реагувати», – розповів Смілянський.

Попри те, що 72% персоналу «Укрпошти» – жінки, Смілянський відкидає звинувачення у гендерній упередженості. Він наголосив, що його реакція не залежить від статі опонента.

Нагадаємо, «Укрпошта» офіційно визнана об’єктом військової інфраструктури, що дає компанії право на бронювання 100% військовозобов’язаних працівників.

«Нам дали бронювання не за те, що ми «Укрпошта», а за те що ми – військова інфраструктура. У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток», – каже він.

Водночас Смілянський заявив, що контракт з оборонним відомством завдало компанії значних матеріальних втрат.