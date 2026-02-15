Головна Країна Політика
Ексміністра енергетики Галущенка затримано при спробі виїзду з України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Ексміністра енергетики Галущенка затримано при спробі виїзду з України
фото: Міністерство енергетки

Тривають першочергові слідчі дії

У неділю, 15 лютого 2026 року, детективи НАБУ та прокурори САП провели затримання в межах масштабного розслідування корупції в енергетичному секторі. Колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка зняли з потяга під час спроби залишити територію України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

Затримання відбулося на одному з прикордонних пунктів пропуску.

«Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи «Мідас». Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом», – зазначають в САП.

Як відомо, національне антикорупційне бюро України планує звернутися до Ізраїлю із запитом про екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча та інших фігурантів кримінального провадження у справі «Мідас». Про це під час пресконференції 10 лютого заявив директор НАБУ Семен Кривонос.

Нагадуємо, що у листопаді 2025 року НАБУ та САП заочно оголосили Тимуру Міндічу підозру у справі про можливу корупцію в «Енергоатомі». Його також внесли до санкційного списку РНБО. З указу стало відомо, що бізнесмен є громадянином Ізраїлю і після виїзду з України перебуває саме там.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.

Як відомо, 13 листопада президент Володимир Зеленський «нагородив» санкціями бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. До обох застосовано 18 видів санкцій, 17 з яких розраховані на три роки. Зокрема, ідеться про  блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань тощо.

