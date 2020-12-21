Конфлікту між Зеленським і Коломойським немає, але і спілкування теж немає – ЗМІ

ЗМІ: Ані Володимир Зеленський, ані Ігор Коломойський у своїх відносинах жодного разу не перейшли червоних ліній

Контакти при необхідності ведуть деякі співробітники Банкової через посередників

Конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським і українським олігархом Ігорем Коломойським немає. Про це пише РБК-Україна у матеріалі «Заплутані стосунки. Що відбувається між Зеленським і Коломойським».

За словами одного з нардепів, який добре знає олігарха, контакти при необхідності ведуть деякі співробітники Банкової через посередників. Зараз спілкування між президентом і бізнесменом немає.

«Наскільки я знаю, ніхто навіть трубку не бере», – розповіло ще одне джерело.

Як зазначив у розмові з РБК-Україна один із давніх соратників Зеленського, поки що обидві сторони у своїх відносинах жодного разу не перейшли червоних ліній. За його словами, не було жодного дійсно важливого для Зеленського голосування, яке було б зірвано саме з вини нардепів, які орієнтуються на Коломойського.

«Досить подивитися, чи багато з публічно висловленого Ігорем Валерійовичем стало практикою? Відповідь очевидна. Нічого», – каже джерело в Офісі президента.

Президент Зеленський неодноразово заявляв, що націоналізований за часів п'ятого президента Петра Порошенка Приватбанк не будуть повертати колишнім власникам.

У травні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, який виключає можливість того, що олігарх Коломойський поверне контроль над Приватбанком.

Приватбанк був націоналізований у грудні 2016 року, підставою для такого кроку уряду стала фактична неплатоспроможність банку. Уряд докапіталізував фінустанову на 155 мільярдів гривень.

Перші позови, що заперечують законність націоналізації Приватбанку, його колишні власники подали вже у першій половині 2017 року. Зокрема, Коломойський стверджував, що «держава пограбувала акціонерів Приватбанку».



