Конгрес сьогодні може обмежити військові повноваження Трампа на Близькому Сході



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Президент США Дональд Трамп

Без подальшого дозволу Конгресу військові дії Білого дому щодо Ірану мають бути припинені протягом 30 днів

Палата представників Конгресу США проголосує у четвер, 9 січня, за резолюцію, яка обмежить військові повноваження президента Дональда Трампа в Ірані.

Про це заявила спікер Палати Ненсі Пелосі, повідомляє CNBC.

«Адміністрація (президента Трампа – ред.) повинна співпрацювати з Конгресом для просування негайної ефективної стратегії деескалації, яка запобігає подальшому насильству. Америка і світ не можуть дозволити собі війну", - заявила Пелосі, оголосивши про голосування за резолюцію про військові повноваження Трампа, яку висуне конгресмен Елісса Слоткін.

У своїй заяві Пелосі також наголосила, що вбивство адміністрацією Трампа іранського генерала Касема Сулеймані «поставило під загрозу наших військовослужбовців, дипломатів та інших людей, а також загрожує серйозною ескалацією напруженості з Іраном».

У документі зазначається, що без подальшого дозволу Конгресу військові дії Білого дому щодо Ірану мають бути припинені протягом 30 днів. Ця резолюція аналогічна тій, яку представив у Сенаті демократ Тім Кейн.

Резолюція може отримати схвалення Палати представників Конгресу, де більшість мають демократи. Однак залишається питання, чи підтримає її Сенат, який контролюють республіканці, відзначають оглядачі.

Як повідомлялося, напередодні Іран запустив як помсту за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані кілька ракет по американській військовій базі Аін Аль-Асад на заході Іраку, де також дислоковані контингенти інших країн.

Ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч проти 3 січня внаслідок американського повітряного удару був убитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.

Іран заявив про «жорстоку помсту» США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни.