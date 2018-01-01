Конгрес США наполягатиме на оприлюдненні секретної частини «кремлівського списку»

Піонтковський прогнозує, що закриту частину «кремлівського списку» оприлюднять

Конгрес США наполягатиме на оприлюдненні закритої частини так званого «кремлівського списку». Таку думку в ефірі програми «Завтра» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») висловив російський політичний експерт, один з авторів меморандуму про критерії відбору до так званого



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Піонтковський прогнозує, що закриту частину «кремлівського списку» оприлюднять

Конгрес США наполягатиме на оприлюдненні закритої частини так званого «кремлівського списку». Таку думку в ефірі програми «Завтра» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна») висловив російський політичний експерт, один з авторів меморандуму про критерії відбору до так званого «кремлівського списку» Андрій Піонтковський.

«Засекречену частину завдяки відчайдушним зусиллям двох «симпатизантів» Путіна в американському керівництві, а це, на жаль, президент США й держсекретар, ми, звісно, побачимо. Пішли вони на це через три дні після сенсаційного візиту до Вашингтону трьох «воєнних злочинців», керівників російських спецслужб, які запевняли, що «в нас спільний ворог ісламський тероризм». Втім це може лише затримати публікацію закритої частини списку. Рано чи пізно, а я думаю, що рано, Конгрес США буде наполягати на його оприлюдненні», – прогнозує Піонтковський.

Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.

Після того Порошенко заявив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів. Також повідомлялося, що Європейський союз проаналізував «кремлівську доповідь» США, але поки не планує складати такий самий список.

Пізніше міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що на основі «кремлівської доповіді» будуть введені нові санкції проти Росії.

Міністерство фінансів США визнало, що вони використали рейтинг 200 найзаможніших російських бізнесменів за версією журналу Forbes для незасекреченої частини «кремлівської доповіді».

Співавтор доповіді Андерс Ослунд заявив, що «кремлівський список» підмінили в останній момент.

У 2014 році США запровадили санкції проти Росії через анексію Криму і агресію Москви на сході України. Пізніше санкційні списки розширювалися.

Джерело: Крим.Реалії