Конгресмени закликали Білий дім передати Україні летальну зброю

США не повинні чекати, поки Кремль перетне ще більше «територіальних червоних ліній» в Україні, наголосили у Конгресі

Американські конгресмени від Республіканської партії Майк Роджерс і Майкл Маккол звернулися до Білого дому з вимогою направити Україні військову допомогу у вигляді летального озброєння. Про це повідомила пресслужба комітету у справах збройних сил Палати представників Конгресу США.

«США не повинні чекати, поки Кремль перетне ще більше «територіальних червоних ліній» в Україні, перш ніж направити додаткову військову допомогу Києву. Замість цього адміністрація повинна направити цю допомогу у вигляді летальних озброєнь негайно», – заявили члени Конгресу.

На їхню думку, такий крок Вашингтона стримає подальшу агресію з боку Москви.

Також Роджерс і Маккол згадали рішення адміністрації США вивести кораблі з Чорного моря, відмову вводити санкції проти оператора проекту «Північний потік-2» і перенесення зустрічі американського лідера Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським через «безрезультатний саміт» США-РФ.

«Ця адміністрація знову і знову вибирає шлях умиротворення Кремля за рахунок України. Це повинно закінчитися», – наголосили конгресмени.

Нагадаємо, в заплутаній історія з наданням, чи не наданням американської військової допомоги Києву поставлено крапку. Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван все ж підтвердив, що Білий дім таки заморозив військову допомогу Україні в розмірі 100 млн доларів. За його словами, це була додаткова допомога, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу Україні.

Раніше 18 червня видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що США призупинили пакет військової допомоги Україні, до якого входить летальна зброя.