Глава Мін’юсту: відновити роботу НАЗК можна за кілька місяців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр юстиції Денис Малюська

У відомстві хочуть створити окремий орган в судовій системі, який би контролював саме суддів

Відновити повноцінну роботу Національного агентства з запобігання корупції та системи е-декларування можна за кілька місяців.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська у інтерв'ю НВ.

За словами Малюськи, є бачення того, як відновити роботу системи е-декларування у тому вигляді, в якому вона працювала до рішення Конституційного суду.

Перший крок – прибрати на законодавчому рівні повноваження НАЗК щодо суддів.

«Тоді НАЗК повноцінно функціонуватиме, виконуючи свої обов’язки щодо всіх інших (а чиновників набагато більше, ніж суддів). Набрання чинності цим законом дозволить розблокувати роботу НАЗК і відкрити доступ до реєстру декларацій», – пояснив він.

У відомстві хочуть створити окремий орган в судовій системі, який би контролював саме суддів.

«У кілька місяців (створення такого органу – ред.) не вкладеться. А щодо всіх інших чиновників, включаючи топ-посадовців Кабміну чи Верховної ради, – це можна зробити за кілька місяців», – наголосив Малюська.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду (КС), визнати його рішення про декларування «нікчемним» і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до закону «Про запобігання корупції».