Глава Мін’юсту: відновити роботу НАЗК можна за кілька місяців
У відомстві хочуть створити окремий орган в судовій системі, який би контролював саме суддів
Відновити повноцінну роботу Національного агентства з запобігання корупції та системи е-декларування можна за кілька місяців.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська у інтерв'ю НВ.
За словами Малюськи, є бачення того, як відновити роботу системи е-декларування у тому вигляді, в якому вона працювала до рішення Конституційного суду.
Перший крок – прибрати на законодавчому рівні повноваження НАЗК щодо суддів.
«Тоді НАЗК повноцінно функціонуватиме, виконуючи свої обов’язки щодо всіх інших (а чиновників набагато більше, ніж суддів). Набрання чинності цим законом дозволить розблокувати роботу НАЗК і відкрити доступ до реєстру декларацій», – пояснив він.
У відомстві хочуть створити окремий орган в судовій системі, який би контролював саме суддів.
«У кілька місяців (створення такого органу – ред.) не вкладеться. А щодо всіх інших чиновників, включаючи топ-посадовців Кабміну чи Верховної ради, – це можна зробити за кілька місяців», – наголосив Малюська.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду (КС), визнати його рішення про декларування «нікчемним» і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до закону «Про запобігання корупції».
Напередодні ввечері Зеленський підписав указ про роботу е-декларування та відновлення довіри до Конституційного суду. Нагадаємо, ввечері 29 жовтня Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій після відповідного розпорядження Кабінету міністрів. Президент Зеленський ввечері 29 жовтня повідомив, що найближчим часом у Верховну Раду буде внесено невідкладний законопроєкт про відновлення доброчесності Конституційного суду України. Документ буде реакцією на рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування. Також Зеленський доручив правоохоронцям перевірити скандальне рішення Конституційного суду. Крім того, під час засідання РНБО Зеленський дав обіцянку, що система е-декларування буде працювати. Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду. У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади. Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України. Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скандал навколо скасування е-декларацій не стане причиною скасування безвізу з Євросоюзом.
Напередодні ввечері Зеленський підписав указ про роботу е-декларування та відновлення довіри до Конституційного суду.
Нагадаємо, ввечері 29 жовтня Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій після відповідного розпорядження Кабінету міністрів.
Президент Зеленський ввечері 29 жовтня повідомив, що найближчим часом у Верховну Раду буде внесено невідкладний законопроєкт про відновлення доброчесності Конституційного суду України.
Документ буде реакцією на рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування.
Також Зеленський доручив правоохоронцям перевірити скандальне рішення Конституційного суду.
Крім того, під час засідання РНБО Зеленський дав обіцянку, що система е-декларування буде працювати.
Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.
Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.
У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.
Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.
Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скандал навколо скасування е-декларацій не стане причиною скасування безвізу з Євросоюзом.