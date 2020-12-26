Конституційний суд дозволив Росії не платити $57 мільярдів колишнім акціонерам ЮКОСа

Конституційний суд прямо дозволив владі Росії тимчасово застосовувати міжнародні угоди, які ще не ратифіковані та не набрали чинності

Конституційний суд Росії 24 грудня ухвалив постанову, якою фактично дозволив уряду не виконувати рішення міжнародного арбітражу в Гаазі щодо виплати $57 мільярдів колишнім акціонерам нафтової компанії ЮКОС. Увагу на це звернула Російська служба BBC.

Конституційний суд підготував роз’яснення до своєї постанови 2012 року, в якій прямо дозволив владі Росії тимчасово застосовувати міжнародні угоди, які ще не ратифіковані та не набрали чинності. Зокрема, рішення КС поширювалося на Договір до Енергетичної хартії (ДЕХ), на підставі якого міжнародний арбітраж в Гаазі у 2014 році стягнув з Росії на користь колишніх акціонерів ЮКОСа $50 мільярдів (зараз сума боргу перевищує $57 мільярдів).

У своєму роз’ясненні суд уточнив, що рішення 2012 року не варто інтерпретувати як те, що воно допускає передачу суперечок в міжнародний арбітраж. На думку суддів, такі суперечки потрібно розглядати в Росії, і тільки з дозволу законодавця – в зарубіжних і міжнародних юрисдикціях.

Крім того, в суді вважають, що Росія може тимчасово застосовувати міжнародний договір «частково», а згода уряду на це не поширюється «на положення даного міжнародного договору, що передбачає передачу суперечок між РФ і іноземними інвесторами на розгляд міжнародного арбітражу».

По суті це означає, що КС через 26 років після підписання ДЕХ визнав неконституційним розгляд спору в Гаазі у справі ЮКОСа.

«Ця ситуація погіршить позиції Росії в інших договорах. Але іноземні суди все одно будуть стягувати з Росії борги за позовами ЮКОСа», - вважає доктор юридичних наук Ілля Шаблинський. Шаблинський нагадав, що раніше КС виносив рішення з іншими правовими позиціями.

Перший заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Новіков не виключає того, що після роз'яснення Конституційного суду можуть початися арешти російської закордонної власності. «Сильні юристи та круті адвокати в такій ситуації навряд чи зможуть щось зробити», - додав Новиков.

Росія повинна виплатити колишнім акціонерам ЮКОСа $57 мільярдів на підставі рішення третейського суду в Гаазі від 2014 року, який визнав, що РФ незаконно націоналізувала нафтову компанію. У лютому 2020 року це рішення підтвердив апеляційний суд, Росія опротестувала його в Верховному суді Нідерландів.