Конституційний суд знову відклав розгляд земельного питання

Четверо суддів не прийшли на засідання

У понеділок 9 листопада Велика палата Конституційного суду відклала розгляд за поданням про тлумачення норм Конституції про землю, як основне національне багатство.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на пресслужбу Конституційного суду.

«Справу відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму», - розповіли у суді в понеділок, 9 листопада.

Джерела повідомляють, що один із суддів взяв відпустку, а інші кілька суддів «в ультимативній формі зажадали зняття справи щодо землі».

Судді уже вдруге зривають розгляд земельного питання. 5 листопада КСУ відклав розгляд цієї справи через відсутність кворуму.

Нагадаємо, раніше четверо судді Конституційного суду, які проголосували проти рішення інших суддів щодо невідповідності елктронного декларування чиновників положенням Конституції, вирішили не з'являтись на засідання суду. Їх відсутність призводить до відсутності кворуму і неможливості розгляду будь-яких питань з боку КСУ.

Відзначимо, серед законів, які наразі розглядає Конституційний суд - закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

На початку листопада нардеп Давид Арахамія повідомив, що Конституційний Суд не планує найближчим часом розглядати закон про землю.