  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Конституційний суд знову відклав розгляд земельного питання

    • Розсилка
    КСУ відклав засідання - Конституційний суд знову відклав розгляд земельного питання
    КСУ відклав засідання

    Четверо суддів не прийшли на засідання

    У понеділок 9 листопада Велика палата Конституційного суду відклала розгляд за поданням про тлумачення норм Конституції про землю, як основне національне багатство.

    Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на пресслужбу Конституційного суду.

    «Справу відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму», - розповіли у суді в понеділок, 9 листопада.

    Джерела повідомляють, що один із суддів взяв відпустку, а інші кілька суддів «в ультимативній формі зажадали зняття справи щодо землі».

    Судді уже вдруге зривають розгляд земельного питання. 5 листопада КСУ відклав розгляд цієї справи через відсутність кворуму.

    Нагадаємо, раніше четверо судді Конституційного суду, які проголосували проти рішення інших суддів щодо невідповідності елктронного декларування чиновників положенням Конституції, вирішили не з'являтись на засідання суду. Їх відсутність призводить до відсутності кворуму і неможливості розгляду будь-яких питань з боку КСУ.

    Відзначимо, серед законів, які наразі розглядає Конституційний суд - закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

    На початку листопада нардеп Давид Арахамія повідомив, що Конституційний Суд не планує найближчим часом розглядати закон про землю.

     

    суд земля Конституційний суд закон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies