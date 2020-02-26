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    У Києві люди почали масово скуповувати медичні маски

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    Наразі санітарна маска коштує 5 гривень - У Києві люди почали масово скуповувати медичні маски
    Наразі санітарна маска коштує 5 гривень

    У столичних аптеках маски продають по 200 штук в одні руки

    У Києві люди масово скуповують санітарні маски. Про це розповіли в одній з столичних аптек в центрі Києва, повідомляє УНН.

    «Нам привозять їх (маски — ред.) один, два рази на тиждень й зразу їх розмітають - по 200 штук в одні руки», — розповіла співробітниця однієї з аптек в центрі міста.

    У іншій аптеці поблизу станції метро «Майдан Незалежності» працівники розповіли, що сьогодні маски були, проте станом на 11 годину ранку вже були розпродані.

    Також санітарні маски відсутні й в аптеках поблизу станції метро «Арсенальна».

    Зазначається, що наразі санітарна маска коштує 5 гривень. Раніше маска коштувала 2 гривні.

    В аптеках «спальних» районі столиці люди також масово скуповують маски. В деяких аптеках ці захисні засоби взагалі відсутні, але фармацевти обіцяють найближчим часом привезти, однак вартість їх може зрости.

    У більшості українських онлайн-аптек масок наразі теж немає.

    Додамо, в Україні досі не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

    Як повідомлялося, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.

    До відома, 

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

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