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    Технології

    Google скасував велику конференцію через коронавірус

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    Конференцію&nbsp;Google I/O скасували&nbsp; - Google скасував велику конференцію через коронавірус
    Конференцію Google I/O скасували 

    Щорічна конференція Google I/O є головним заходом компанії, орієнтованим на розробників

    Компанія Google скасувала щорічну конференцію для розробників Google I/O 2020 року, яка мала відбутися з 12 по 14 травня, на тлі поширення коронавірусу.

    Про це повідомляє The Verge.

    «Через побоювання, пов'язані з коронавірусом (Covid-19), і відповідно до рекомендацій щодо охорони здоров'я від CDC, ВООЗ та інших органів охорони здоров'я, ми вирішили скасувати оффлайн подію I/O Google в амфітеатрі Шорлайн», - пояснили в компанії.

    Google обіцяє до 13 березня повністю відшкодувати витрати гостям та учасникам заходу, а ті, хто придбав квитки на конференцію цього року, автоматично отримають можливість поміняти квиток Google I/O 2021.

    Як відомо, щорічна конференція Google I/O є головним заходом компанії, орієнтованим на розробників. Під час конференції обговорюють розвиток нових технологій і сервісів Google, таких як Android та інші.
    Раніше Венеціанська комісія скасувала засідання через коронавірусЗазначимо, що й Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.
    Також цього року Женевський автосалон скасували через коронавірус.
    Напередодні український лоукостер SkyUp заявив, що призупиняє польоти до італійського Турина через коронавірус.

    Нагадаємо, також ірландський авіаперевізник Ryanair скорочує кількість рейсів до Італії через коронавірус з 17 березня по 8 квітня 2020 року.

    Ще Wizz Air масово скасовує рейси в Італію через коронавірус. Авіаперевізник зазначає, що зміни у розкладі авіарейсів до Італії відбудеться у період з 11 березня по 2 квітня.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

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