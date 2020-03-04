Google скасував велику конференцію через коронавірус



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Конференцію Google I/O скасували

Щорічна конференція Google I/O є головним заходом компанії, орієнтованим на розробників

Компанія Google скасувала щорічну конференцію для розробників Google I/O 2020 року, яка мала відбутися з 12 по 14 травня, на тлі поширення коронавірусу.

Про це повідомляє The Verge.

«Через побоювання, пов'язані з коронавірусом (Covid-19), і відповідно до рекомендацій щодо охорони здоров'я від CDC, ВООЗ та інших органів охорони здоров'я, ми вирішили скасувати оффлайн подію I/O Google в амфітеатрі Шорлайн», - пояснили в компанії.

Google обіцяє до 13 березня повністю відшкодувати витрати гостям та учасникам заходу, а ті, хто придбав квитки на конференцію цього року, автоматично отримають можливість поміняти квиток Google I/O 2021.

Як відомо, щорічна конференція Google I/O є головним заходом компанії, орієнтованим на розробників. Під час конференції обговорюють розвиток нових технологій і сервісів Google, таких як Android та інші.