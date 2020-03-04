Google скасував велику конференцію через коронавірус
Щорічна конференція Google I/O є головним заходом компанії, орієнтованим на розробників
Компанія Google скасувала щорічну конференцію для розробників Google I/O 2020 року, яка мала відбутися з 12 по 14 травня, на тлі поширення коронавірусу.
Про це повідомляє The Verge.
«Через побоювання, пов'язані з коронавірусом (Covid-19), і відповідно до рекомендацій щодо охорони здоров'я від CDC, ВООЗ та інших органів охорони здоров'я, ми вирішили скасувати оффлайн подію I/O Google в амфітеатрі Шорлайн», - пояснили в компанії.
Google обіцяє до 13 березня повністю відшкодувати витрати гостям та учасникам заходу, а ті, хто придбав квитки на конференцію цього року, автоматично отримають можливість поміняти квиток Google I/O 2021.
Нагадаємо, також ірландський авіаперевізник Ryanair скорочує кількість рейсів до Італії через коронавірус з 17 березня по 8 квітня 2020 року.
Ще Wizz Air масово скасовує рейси в Італію через коронавірус. Авіаперевізник зазначає, що зміни у розкладі авіарейсів до Італії відбудеться у період з 11 березня по 2 квітня.
Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.
Нагадаємо, станом на 4 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 92 238 осіб.