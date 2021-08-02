Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною знову працює

На Закарпатті пункт пропуску з 1 серпня не працював через буревій

Міжнародний пункт пропуску «Лужанка – Бурегшурань», що на українсько-угорському кордоні, відновив пропуск людей та транспортних засобів. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Прикордонники Мукачівського загону залучили додатковий персонал для забезпечення здійснення пропускних операцій та розгорнули автоматизований рухомий комплекс Гарт-1 П. На цей час перед пунктом пропуску на виїзд з України прибуло близько 60 автомобілів та кілька десятків осіб, які прямують у пішому порядку. Пропуск їх наразі здійснюються в штатному режимі.

Також «Укрзалізниця» оприлюднила свіжий список потягів, що затримуються сьогодні. Збій у графіку також стався через погоду.