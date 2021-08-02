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    Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною знову працює

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    КПВВ Лужанка &ndash; Бурегшурань&nbsp;знову працює&nbsp; - Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною знову працює
    КПВВ Лужанка – Бурегшурань знову працює 
    Фото: Карпатський об'єктив

    На Закарпатті пункт пропуску з 1 серпня не працював через буревій

    Міжнародний пункт пропуску «Лужанка – Бурегшурань», що на українсько-угорському кордоні, відновив пропуск людей та транспортних засобів. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

    Прикордонники Мукачівського загону залучили додатковий персонал для забезпечення здійснення пропускних операцій та розгорнули автоматизований рухомий комплекс Гарт-1 П. На цей час перед пунктом пропуску на виїзд з України прибуло близько 60 автомобілів та кілька десятків осіб, які прямують у пішому порядку. Пропуск їх наразі здійснюються в штатному режимі.

    Як повідомлялося, на Закарпатті цей пункт пропуску з 1 серпня не працював через буревійта пошкоджену лінію електропередач.

    Унаслідок негоди вранці 2 серпня без електроенергії залишилися 529 населених пунктів у семи областях України. Зокрема, без електропостачання залишилися 298 населених пунктів у Львівській області, 90 – у Закарпатській, 57 – в Івано-Франківській, 44 – в Тернопільській, 16 – в Чернівецькій, 14 – в Чернігівській та 10 – у Житомирській області.

    Українські синоптики оголосили на завтра штормове попередження. У вівторок 3 серпня грози і дощі очікуються у південних, східних, більшості центральних областей.

    Також «Укрзалізниця» оприлюднила свіжий список потягів, що затримуються сьогодні. Збій у графіку також стався через погоду.

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    Теги: прикордонники Закарпаття Угорщина кордон буревій
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    Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною знову працює