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Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Аналітики вважають, що Україна матиме достатню кількість танків для наступу
фото з відкритих джерел

Російські війська ведуть активні наступальні дії щонайменше на п’яти напрямках

Україна зможе провести скоординовану наступальну операцію з повним використанням дев’яти бригад, які готуються до неї. Про це йдеться у спеціальному випуску американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Це завдання є складним і більшим, ніж будь-які наступальні зусилля України до цього часу (як повідомляється, чотири українські бригади були задіяні в контрнаступі в Харкові, наприклад)», – зазначили аналітики. 

Вони припускають, що Україна матиме достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів у своїх підрозділах для підтримки розширеного механізованого маневру, а також достатню кількість боєприпасів усіх видів, включаючи артилерію, і що Україна зможе проводити тривалі високоточні удари на дальності з HIMARS та інших подібних систем, що підтримують маневрові операції, як це робилося раніше. 

Крім того, передбачається, що українські сили матимуть засоби розмінування та встановлення мостів, необхідні для відносно швидкого просування через підготовлені оборонні позиції. I

«SW не бачить підстав ставити під сумнів будь-яке з цих припущень, враховуючи інтенсивність, з якою Україна, як повідомляється, готувалася до цієї операції, та час, який знадобився для цього, а також обладнання, яке, як повідомляється, доставлене українським силам західними країнами», – йдеться у звіті Інституту.

Аналітики ISW оцінюють, що російські сили зараз діють на семи напрямках: Куп’янськ; Луганська область; Бахмут; Авдіївка - Донецьк; західний Донецьк/східне Запоріжжя; західне Запоріжжя; Херсонська область. Російські війська ведуть активні наступальні дії щонайменше на п’яти з цих напрямків (Куп’янськ, Луганськ, Бахмут, місто Авдіївка-Донецьк і західний Донецьк/східне Запоріжжя) і переважно ведуть оборонні операції на західних напрямках Запорізької області та Херсонської області. Сили, які в даний час беруть участь як у наступальних, так і в оборонних операціях в Україні, є як регулярними, так і нерегулярними. Чисельність більшості з них є неповною через втрати, зазнані під час попередніх етапів війни, зазначає ISW.

Раніше секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не почне контрнаступ непідготовленою.  

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Теги: росія окупанти ЗСУ Україна контрнаступ

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