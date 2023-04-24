Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні

Російські війська ведуть активні наступальні дії щонайменше на п’яти напрямках

Україна зможе провести скоординовану наступальну операцію з повним використанням дев’яти бригад, які готуються до неї. Про це йдеться у спеціальному випуску американського Інституту вивчення війни (ISW).

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«Це завдання є складним і більшим, ніж будь-які наступальні зусилля України до цього часу (як повідомляється, чотири українські бригади були задіяні в контрнаступі в Харкові, наприклад)», – зазначили аналітики.

Вони припускають, що Україна матиме достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів у своїх підрозділах для підтримки розширеного механізованого маневру, а також достатню кількість боєприпасів усіх видів, включаючи артилерію, і що Україна зможе проводити тривалі високоточні удари на дальності з HIMARS та інших подібних систем, що підтримують маневрові операції, як це робилося раніше.

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Крім того, передбачається, що українські сили матимуть засоби розмінування та встановлення мостів, необхідні для відносно швидкого просування через підготовлені оборонні позиції. I

«SW не бачить підстав ставити під сумнів будь-яке з цих припущень, враховуючи інтенсивність, з якою Україна, як повідомляється, готувалася до цієї операції, та час, який знадобився для цього, а також обладнання, яке, як повідомляється, доставлене українським силам західними країнами», – йдеться у звіті Інституту.

Аналітики ISW оцінюють, що російські сили зараз діють на семи напрямках: Куп’янськ; Луганська область; Бахмут; Авдіївка - Донецьк; західний Донецьк/східне Запоріжжя; західне Запоріжжя; Херсонська область. Російські війська ведуть активні наступальні дії щонайменше на п’яти з цих напрямків (Куп’янськ, Луганськ, Бахмут, місто Авдіївка-Донецьк і західний Донецьк/східне Запоріжжя) і переважно ведуть оборонні операції на західних напрямках Запорізької області та Херсонської області. Сили, які в даний час беруть участь як у наступальних, так і в оборонних операціях в Україні, є як регулярними, так і нерегулярними. Чисельність більшості з них є неповною через втрати, зазнані під час попередніх етапів війни, зазначає ISW.

Раніше секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не почне контрнаступ непідготовленою.