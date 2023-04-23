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Росіяни посилили обстріли Херсонщини, ЗСУ назвали причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни посилили обстріли Херсонщини, ЗСУ назвали причину
Наслідки сьогоднішніх обстрілів Станіславської громади на Херсонщині
фото: Херсонська обласна прокуратура

Було зруйновано близько 30 житлових будинків та школи

Російська армія посилила обстріли Херсонського та Бериславського районів через інформацію про можливий контрнаступ українських Збройних сил. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Реагуючи на такі інформаційні вкиди, ворог суттєво посилив атаки по протилежному берегу. Ми маємо потужний обстріл Херсонського та Бериславського районів», – розповіла вона.

За її словами, було зруйновано близько 30 житлових будинків та школи. Також постраждали мирні мешканці.

«Натхнений цією інформацією ворог застосував авіаційну атаку та підтягнув артилерію і намагався довести, що він все ще контролює позиції», – заявила Гуменюк.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вперше визнали територію на східному березі Дніпра на Херсонщині підконтрольною Україні. У ISW зазначили, що російські військові блогери надали достатньо геолокаційних кадрів і текстових звітів, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.

Пізніше керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк не підтвердила і не спростувала інформацію ISW про ймовірну висадку ЗСУ на лівому березі поблизу Херсона.

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Теги: армія обстріл військові будинок священник ворог контрнаступ росіяни

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