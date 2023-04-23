Росіяни посилили обстріли Херсонщини, ЗСУ назвали причину

Було зруйновано близько 30 житлових будинків та школи

Російська армія посилила обстріли Херсонського та Бериславського районів через інформацію про можливий контрнаступ українських Збройних сил. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Реагуючи на такі інформаційні вкиди, ворог суттєво посилив атаки по протилежному берегу. Ми маємо потужний обстріл Херсонського та Бериславського районів», – розповіла вона.

За її словами, було зруйновано близько 30 житлових будинків та школи. Також постраждали мирні мешканці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Натхнений цією інформацією ворог застосував авіаційну атаку та підтягнув артилерію і намагався довести, що він все ще контролює позиції», – заявила Гуменюк.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вперше визнали територію на східному березі Дніпра на Херсонщині підконтрольною Україні. У ISW зазначили, що російські військові блогери надали достатньо геолокаційних кадрів і текстових звітів, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.

Пізніше керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк не підтвердила і не спростувала інформацію ISW про ймовірну висадку ЗСУ на лівому березі поблизу Херсона.