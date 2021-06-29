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    Нардепи попередньо підтримали закон про збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч

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    Законопроєктом №5558&nbsp;пропонується на законодавчому рівні збільшити чисельність ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців - Нардепи попередньо підтримали закон про збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч
    Законопроєктом №5558 пропонується на законодавчому рівні збільшити чисельність ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців
    Фото: glavcom.ua

    Депутати зробили перший крок для забезпечення функціонування Сил територіальної оборони та подальшої розбудови системи руху опору

    Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким пропонується збільшити чисельність Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців. Відповідний законопроєкт №5558 підтримали 320 народних депутатів.

    Згідно із пояснювальною запискою, цілями та завданнями проєкту закону є збільшення чисельності Збройних сил України з метою створення та забезпечення функціонування окремого роду сил – Сил територіальної оборони Збройних сил України, а також розвитку Сил спеціальних операцій ЗСУ в інтересах формування руху опору.

    Законопроєктом пропонується на законодавчому рівні збільшити чисельність ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців для забезпечення функціонування окремого роду сил ЗСУ – Сил територіальної оборони, а також подальшої розбудови системи руху опору.

    Очікується, що ухвалення законодавчого акта дасть змогу вирішити завдання щодо удосконалення порядку організації та функціонування територіальної оборони на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; розгортання комплексної та системної підготовки громадян України до національного спротиву.

    Як повідомляв «Главком», Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок, 29 червня, ухвалила в першому читанні законопроєкт №5557 «Про основи національного спротиву».

    Сьогодні також Верховна Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації, врахувавши пропозиції президента Володимира Зеленського.

    До слова, Рада відновила роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

    Нагадаємо, що цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне судову реформу, оборонні законопроєкти, закон про олігархів та Кримську платформу.

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    Теги: Верховна Рада ЗСУ закон військові Україна
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    Нардепи попередньо підтримали закон про збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч