Названо дати репетицій військового параду до Дня Незалежності

Власників офісів та роботодавців просять скоротити робочий час у дні репетицій параду

17, 19 та 21 серпня у центрі Києва відбудуться масштабні репетиції військового параду до 30-ї річниці Дня Незалежності України. Про це повідомляє пресслужба Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Репетиції параду відбудуться після 13:00.

«З урахуванням цього, просимо власників офісів, роботодавців та інших суб’єктів господарювання, які розміщені або прилягають до Майдану Незалежності, вул. Хрещатик, вул. Великої Васильківської та проспекту Перемоги, скоротити робочий день для своїх працівників до 13:00 в дні проведення репетицій», – йдеться в повідомленні Шевченківської РДА.

Нагадаємо, 24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України.

Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ на підборах. Уся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як відомо, Міноборони опинилося в центрі скандалу через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій із курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

У відповідь Сухопутні війська Збройних сил України заявили, що звернули увагу на критику та розпочали перевірку.

Згодом відомство послалося на наказ від 2017 року про вимоги до форми одягу військовослужбовців, давши зрозуміти, що туфлі під парад не приберуть.

Проте Міністерство оборони розробило новий зразок взуття зі шнурівкою для жінок-військовослужбовиць, що має усунути низку дефектів попередніх стандартів.

Зазначимо, що скандал із підборами українських військових потрапив до світових ЗМІ.