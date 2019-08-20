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    Королівська сім'я Данії не виключає можливість продажу Гренландії

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    <p>На думку монархів, рішення про продаж повинен приймати жителі острова</p> - Королівська сім'я Данії не виключає можливість продажу Гренландії

    На думку монархів, рішення про продаж повинен приймати жителі острова

    «Пропозиції про купівлю - це комплімент для магічної Гренландії», - заявила принцеса Антонія Шаумбург-Ліппе

    Члени датської королівської сім'ї не відкидають ідею продажу Гренландії Сполученим штатам Америки.

    Про це повідомляє Newsweek.

    Датські монархи вважають, що вирішувати питання про продаж острова повинні самі жителі Гренландії, а пропозиція про покупку є компліментом з боку президента США Дональда Трампа.

    «Пропозиції про купівлю - це комплімент для магічної Гренландії. Оскільки тільки бажані території отримують такі. Народ Гренландії має й може вирішувати свою долю», - заявила принцеса Антонія Шаумбург-Ліппе, дружина брата королеви Маргрете II принца Вальдемара.

    Також прокоментував ситуацію з продажем її син принц Маріо Макс Шаумбург-Ліппе.

    «Я люблю Гренландію і хочу, щоб дорогі громадяни там були щасливі. Потрібно поважати їх вибір незалежно від того, що вони відчувають і яке приймуть рішення», - сказав він.

    Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії.

    Радник президента США Дональда Трампа з питань економіки Ларрі Кудлоу заявиви, що «Гренландія - це стратегічне місце. У них є багато корисних копалин».

    Президент США опублікував фотоколаж гренландського краєвиду, на якому розмістив хмарочос із написом Trump, - і пообіцяв не робити такого з найбільшим островом у світі. 

    Гренландія є автономною областю Данії. Острів перевершує материкову частину королівства за територією майже в 50 разів, але на ньому постійно живуть всього 56 тисяч людей.

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