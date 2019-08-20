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    У світі

    Трамп пообіцяв не будувати свої фірмові хмарочоси у Гренландії

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    Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії - Трамп пообіцяв не будувати свої фірмові хмарочоси у Гренландії
    Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії

    На колажі Трампа зображене узбережжя Гренландії з маленькими будиночками, серед яких височіє гігантський золотий хмарочос із літерами Trump

    Президент США опублікував фотоколаж гренландського краєвиду, на якому розмістив хмарочос із написом Trump, - і пообіцяв не робити такого з найбільшим островом у світі. 

    Відповідний жартівливий пост Дональд Трамп розмістив у Twitter.

    «Обіцяю, що не вчиню так із Гренландією», - підписав він колаж. 

    На картинці зображене узбережжя Гренландії з маленькими будиночками, серед яких височіє гігантський золотий хмарочос із літерами Trump нагорі: приблизно такий вигляд мають численні будинки Трампа в США. 

    Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії.

    Радник президента США Дональда Трампа з питань економіки Ларрі Кудлоу заявиви, що «Гренландія - це стратегічне місце. У них є багато корисних копалин».

    Гренландія є автономною областю Данії. Острів перевершує материкову частину королівства за територією майже в 50 разів, але на ньому постійно живуть всього 56 тисяч людей.

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