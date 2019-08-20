Трамп пообіцяв не будувати свої фірмові хмарочоси у Гренландії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії

На колажі Трампа зображене узбережжя Гренландії з маленькими будиночками, серед яких височіє гігантський золотий хмарочос із літерами Trump

Президент США опублікував фотоколаж гренландського краєвиду, на якому розмістив хмарочос із написом Trump, - і пообіцяв не робити такого з найбільшим островом у світі.

Відповідний жартівливий пост Дональд Трамп розмістив у Twitter.

«Обіцяю, що не вчиню так із Гренландією», - підписав він колаж.

На картинці зображене узбережжя Гренландії з маленькими будиночками, серед яких височіє гігантський золотий хмарочос із літерами Trump нагорі: приблизно такий вигляд мають численні будинки Трампа в США.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 серпня 2019 р.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії.

Радник президента США Дональда Трампа з питань економіки Ларрі Кудлоу заявиви, що «Гренландія - це стратегічне місце. У них є багато корисних копалин».

Гренландія є автономною областю Данії. Острів перевершує материкову частину королівства за територією майже в 50 разів, але на ньому постійно живуть всього 56 тисяч людей.