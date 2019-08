Трамп пообіцяв не будувати свої фірмові хмарочоси у Гренландії

На колажі Трампа зображене узбережжя Гренландії з маленькими будиночками, серед яких височіє гігантський золотий хмарочос із літерами Trump

Президент США опублікував фотоколаж гренландського краєвиду, на якому розмістив хмарочос із написом Trump, - і пообіцяв не робити такого з найбільшим островом у світі.

Відповідний жартівливий пост Дональд Трамп розмістив у Twitter.

«Обіцяю, що не вчиню так із Гренландією», - підписав він колаж.

На картинці зображене узбережжя Гренландії з маленькими будиночками, серед яких височіє гігантський золотий хмарочос із літерами Trump нагорі: приблизно такий вигляд мають численні будинки Трампа в США.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA