Коронавірус у Китаї: 80 загиблих, 700 нових заражених – за останню добу



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Зараження коронавірусом 2019-nCoV у Китаї виявлено вже у 2794 осіб

Фактично перебувають під карантином понад 56 млн осіб у 18 містах

За минулу добу кількість заражених коронавірусом у Китаї зросла більш ніж на 700 осіб.

Про це повідомляє DW з посиланням на Національну комісію охорони здоров'я КНР.

«Зараження коронавірусом 2019-nCoV у Китаї виявлено вже у 2794 осіб. Загалом за добу захворіло понад 700 людей, а кількість померлих від коронавірусу нового типу зросла до 80 осіб», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влада Китаю розширює заходи боротьби з поширенням нової небезпечної пневмонії, яку викликає коронавірус. Від 26 січня заборонено торгівлю дикими тваринами, на всі тваринницькі ферми накладено карантин. Крім того, призупинили роботу парки розваг «Діснейленд» у Шанхаї та Гонконгу.

Загалом, фактично перебувають під карантином понад 56 млн осіб у 18 містах.

Нагадаємо, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

До слова, в Україні створено групу з протидії розповсюдження коронавірусу. Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

Також повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

Як відомо, у США підтвердили п’ятий випадок зараження коронавірусом.

Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

До слова, конвульсії в лихоманці зараженого коронавірусом зняли на відео в китайській лікарні.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.