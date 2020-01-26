В Україні не зареєстрували жодного випадку коронавірусу, – МОЗ



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Міністерство охорони здоров’я із закладами охорони здоров’я готове і налаштоване в разі появи такого вірусу досить рано його виявити і надати всю необхідну медичну допомогу – Ляшко

Сто п’ятдесят осіб, які прибули в Україну з Китаю, пройшли термометрію

На сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

Про це під час брифінгу у неділю поінформував заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу. Міністерство охорони здоров’я із закладами охорони здоров’я готове і налаштоване в разі появи такого вірусу досить рано його виявити і надати всю необхідну медичну допомогу», – сказав Ляшко.

Він додав, що сто п’ятдесят осіб, які прибули в Україну з Китаю, пройшли термометрію.

«Сьогодні прилетіли до України прямим рейсом з Китаю 150 осіб, всім їм була проведена термометрія інфрачервоним термометром. Жодної людини з підвищеною температурою не виявлено. Всі допущені і пройшли прикордонний контроль», – сказав він.

За його словами, паралельно з цим прикордонники, які перевіряють документи, запитують людей про симптоми хвороби, і у разі їх наявності викликають медичну службу.

Ляшко зазначив, що 25 січня МОЗ оновила рекомендації щодо скринінгу пасажирів, які прилітають з Китаю.

«Скринінг запроваджений саме на прямих рейсах, які летять з Китаю... Якщо ж хтось буде летіти з Китаю в Україну через Мюнхен або Стамбул, температурний скринінг йому буде проведено або в Стамбулі, або в Мюнхені. У разі якщо буде визнана необхідність тотального скринінгу всім, то це Всесвітня організація охорони здоров’я приймає рішення про заборону взагалі відвідування Китаю і заборону авіасполучення. Як нам відомо, 23 січня комітет ВООЗ, який мав би ухвалити таке рішення, його не ухвалив і продовжує вважати ситуацію в Китаї надзвичайною, але не глобальною», – сказав він.

Раніше повідомлялось, що в Україні розслідували три випадки з підозрою на враження коронавірусом: два з них не підтвердилися, а третій вивчають епідеміологи.

Вірус вже був підтверджений у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В’єтнамі, Сінгапурі, Малайзії, Непалі, Росії, Франції та Австралії.

До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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