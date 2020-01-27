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    У світі

    У США підтвердили п’ятий випадок зараження коронавірусом

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    Всі хворі раніше відвідували китайське місто Ухань, де виявили коронавірус - У США підтвердили п’ятий випадок зараження коронавірусом
    Всі хворі раніше відвідували китайське місто Ухань, де виявили коронавірус

    Факти зараження коронавірусом підтвердилися в штатах Арізона, Каліфорнія, Іллінойс і Вашингтон

    У США зафіксували вже п’ятий випадок зараження пневмонією, яку викликає новий вид коронавірусу з Китаю.

    Центр по контролю та профілактиці захворювань у США повідомляє, що факти зараження коронавірусом підтвердилися в штатах Арізона, Каліфорнія, Іллінойс і Вашингтон.

    Всі хворі раніше відвідували китайське місто Ухань, де виявили коронавірус.

    Станом на 26 січня, в Китаї кількість хворих на пневмонію, що викликається коронавірусом нового типу, досягла 1975 чоловік, а 56 чоловік загинули.

    Як відомо, у місті Ухань облаштовують барикади та засипають тунелі до в’їзду у населені пункти, аби ізолювати епіцентр зараження коронавірусом, що викликає смертельну пневмонію.

    До слова, в Україні створено групу з протидії розповсюдження коронавірусу.

    Як відомо, станом на 26 січня в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

    До слова, конвульсії в лихоманці зараженого коронавірусом зняли на відео в китайській лікарні.

    Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

    Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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