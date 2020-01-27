У США підтвердили п’ятий випадок зараження коронавірусом
Факти зараження коронавірусом підтвердилися в штатах Арізона, Каліфорнія, Іллінойс і Вашингтон
У США зафіксували вже п’ятий випадок зараження пневмонією, яку викликає новий вид коронавірусу з Китаю.
Центр по контролю та профілактиці захворювань у США повідомляє, що факти зараження коронавірусом підтвердилися в штатах Арізона, Каліфорнія, Іллінойс і Вашингтон.
Всі хворі раніше відвідували китайське місто Ухань, де виявили коронавірус.
Станом на 26 січня, в Китаї кількість хворих на пневмонію, що викликається коронавірусом нового типу, досягла 1975 чоловік, а 56 чоловік загинули.
Як відомо, у місті Ухань облаштовують барикади та засипають тунелі до в’їзду у населені пункти, аби ізолювати епіцентр зараження коронавірусом, що викликає смертельну пневмонію.
До слова, в Україні створено групу з протидії розповсюдження коронавірусу.
Як відомо, станом на 26 січня в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.
До слова, конвульсії в лихоманці зараженого коронавірусом зняли на відео в китайській лікарні.
Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.
Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.
Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.