Приступ зараженої коронавірусом людини зняли на відео, – Daily Mirror



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Скріншот з відео

В місті Ухань переповнені лікарні, і люди змушені чекати надання допомоги

Конвульсії в лихоманці зараженого коронавірусом зняли на відео в китайській лікарні. Кадри в неділю, 26 січня, публікує Daily Mirror.

На кадрах видно, як людина тремтить на лікарняному ліжку, поруч стоїть жінка в масці і тримає його голову. Як говориться в статті, в Ухані, звідки почав поширюватися вірус, переповнені лікарні, і люди змушені чекати надання допомоги.

Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

Як повідомлялося раніше, в Україні не зареєстрували жодного випадку коронавірусу.

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