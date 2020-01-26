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    У світі

    Приступ зараженої коронавірусом людини зняли на відео, – Daily Mirror

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    Приступ зараженої коронавірусом людини зняли на відео, – Daily Mirror
    Скріншот з відео

    В місті Ухань переповнені лікарні, і люди змушені чекати надання допомоги

    Конвульсії в лихоманці зараженого коронавірусом зняли на відео в китайській лікарні. Кадри в неділю, 26 січня, публікує Daily Mirror.

    На кадрах видно, як людина тремтить на лікарняному ліжку, поруч стоїть жінка в масці і тримає його голову. Як говориться в статті, в Ухані, звідки почав поширюватися вірус, переповнені лікарні, і люди змушені чекати надання допомоги.

    Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

    Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

    Як повідомлялося раніше, в Україні не зареєстрували жодного випадку коронавірусу.

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