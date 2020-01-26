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    Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушив до Китаю через спалах коронавірусу

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    Глава&nbsp;Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус - Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушив до Китаю через спалах коронавірусу
    Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус

    у ВООЗ хочуть зміцнити партнерство з Китаєм

    Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус прямує до Китаю через спалах смертоносного коронавірусу.

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

    «Я перебуваю на шляху до Китаю, щоб провести зустрічі з урядом та експертами в галузі охорони здоров'я, що беруть участь у реагуванні на спалах коронавірусу», - написав Гебреєсус.

    За його словами, у ВООЗ хочуть зміцнити партнерство з Китаєм в цьому питанні.

    «Мої колеги і я хотіли б зрозуміти останній розвиток подій і зміцнити наше партнерство з Китаєм в забезпеченні подальшого захисту від спалаху», - наголосив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я.

    Як відомо, у місті Ухань облаштовують барикади та засипають тунелі до в’їзду у населені пункти, аби ізолювати епіцентр зараження коронавірусом, що викликає смертельну пневмонію.

    До слова, в Україні створено групу з протидії розповсюдження коронавірусу.

    Як відомо, станом на 26 січня в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусу.

    До слова, конвульсії в лихоманці зараженого коронавірусом зняли на відео в китайській лікарні.

    Нагадаємо, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

    Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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