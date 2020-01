Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушив до Китаю через спалах коронавірусу

у ВООЗ хочуть зміцнити партнерство з Китаєм

Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус прямує до Китаю через спалах смертоносного коронавірусу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Я перебуваю на шляху до Китаю, щоб провести зустрічі з урядом та експертами в галузі охорони здоров'я, що беруть участь у реагуванні на спалах коронавірусу», - написав Гебреєсус.

За його словами, у ВООЗ хочуть зміцнити партнерство з Китаєм в цьому питанні.

«Мої колеги і я хотіли б зрозуміти останній розвиток подій і зміцнити наше партнерство з Китаєм в забезпеченні подальшого захисту від спалаху», - наголосив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я.

