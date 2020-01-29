Коронавірус в Китаї: кількість жертв зросла до 132, інфіковані 5500 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі випадки смерті від нової коронавірусної інфекції зареєстровані в материковому Китаї:

У Китаї кількість жертв пневмонії, спричиненої новим коронавірусом 2019 nCoV, досягла 132 людини.

Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на дані органів охорони здоров’я Китаю.

Як уточнюється, всі випадки смерті від нової коронавірусної інфекції зареєстровані в материковому Китаї: 125 — у провінції Хубей, де почався спалах, і шість — в інших провінціях.

Згідно з повідомленнями місцевої влади, більшість померлих пацієнтів старше 60 років.

«Число підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією, що швидко розповсюджується, на материковому Китаї досягло 5496», — йдеться в повідомленні.

За даними медиків, 840 нових випадків інфікування були підтверджені в провінції Хубей. Усього в цій провінції госпіталізовано близько 3300 осіб, і більше 20 тисяч — знаходяться під наглядом на предмет зараження.

За даними китайських медичних експертів, коронавірус може передаватися між людьми через тісний контакт.

До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

Читайте також: