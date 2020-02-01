Смертельний коронавірус розповсюдився у 24 країнах світу



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Станом на ранок 1 лютого у світі зареєстровано 11 374 підтверджених лабораторно випадків нової коронавірусної інфекції

Наразі підтверджено 133 випадки завезення нового коронавірусу у 24 країнах світу

Станом на 1 лютого у світі зареєстровано 11 374 підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції 2019-нCoV, серед яких 259 - смертельних.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Як зазначається, наразі підтверджено 133 випадки завезення нового коронавірусу у 24 країнах світу (Тайланд, Японія, Сінгапур, Тайвань, Австралія, Малайзія, США, Франція, Німеччина, Південна Корея, ОАЕ, Канада, Італія, Росія, Велика Британія, Іспанія, Швеція, В’єтнам, Камбоджа, Фінляндія, Індія, Непал, Республіка Філіпіни та Шрі-Ланка).

«Наразі в країні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку зараження коронавірусом. Відповідні служби, включаючи МОЗ, МЗС, Держприкордонслужба, МВС, Міноборони, Мінінфраструктури держави знаходяться у посиленій готовності», - йдеться у повідомленні.

У МОЗ відзначили, що Україна продовжує виконувати усі технічні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо розповсюдження нового коронавірусу.

«Громадянам рекомендується за наявності симптомів таких як гарячка, кашель, ускладнене дихання, вживати заходів для попередження поширення інфекції. Уникайте тісного контакту з людьми, надягніть захисну медичну маску, прикривайте рот і ніс під час чхання чи кашлю одноразовою серветкою. Якщо ви відвідували уражені райони Китаю, обов’язково повідомте про це лікаря», - зазначають у міністерстві.

У свою чергу, на цей момент ВООЗ не рекомендує обмежувати пересування пасажирів та вантажів, це не вважається ефективним засобом попередження поширення вірусу.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу в Китаї: 259 загиблих, майже 12 тисяч заражених.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».