Ще одна європейська країна заявила про перший випадок коронавірусу



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Швейцарія заявила про першого хворого на коронавірус

Коронавірус зафіксували в швейцарському кантоні Тічино

У Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

Про це повідомляє Swissinfo.

ЗМІ повідомляє, що у однієї людини тест на коронавірус виявився позитивним, це сталося в кантоні Тічино.

Інших подробиць про першого хворого органи охорони здоров'я Швейцарії наразі не надають.

Поки що влада Швейцарії та Тічино ухвалила рішення лише про м'які заходи, попри поширення коронавірусу в сусідній Італії.

Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

Наразі зафіксовано понад 280 випадків захворювання, в основному в північних регіонах. Сім людей померли.

25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.