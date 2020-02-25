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    Ще одна європейська країна заявила про перший випадок коронавірусу

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    Швейцарія заявила про першого хворого на коронавірус - Ще одна європейська країна заявила про перший випадок коронавірусу
    Швейцарія заявила про першого хворого на коронавірус

    Коронавірус зафіксували в швейцарському кантоні Тічино

    У Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом нового типу.

    Про це повідомляє Swissinfo.

    ЗМІ повідомляє, що у однієї людини тест на коронавірус виявився позитивним, це сталося в кантоні Тічино.

    Інших подробиць про першого хворого органи охорони здоров'я Швейцарії наразі не надають.

    Поки що влада Швейцарії та Тічино ухвалила рішення лише про м'які заходи, попри поширення коронавірусу в сусідній Італії.

    Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

    Наразі зафіксовано понад 280 випадків захворювання, в основному в північних регіонах. Сім людей померли.

    25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

     Читайте також: Коронавірус в Італії. В Україні лише тепер згадали, що знищили санепідемстанції

     

    Швейцарія медицина Європа хвороби вірус коронавірус
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