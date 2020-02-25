На Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста



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Іспанський поліцейський блокує проїзд до готелю H10 Costa Adeje Palace на Тенеріфе, клієнтів якого перевіряють на коронавірус

У консульстві повідомили, що українців серед заблокованих туристів немає

Українців немає серед людей, яких ізолювали в готелі H10 Costa Adeje Palace на іспанському острові Тенеріфе у місті Адехе.

Про це повідомили в консульстві України в іспанському місті Малага.

Там зазначили, що таку інформацію їм надала Служба охорони здоров’я Канарських островів.

Китайський коронавірус зафіксували в італійського туриста. Його госпіталізували 24 лютого через погане самопочуття. Іспанська влада наразі перевіряє усіх людей, які могли контактувати з чоловіком.

За офіційною інформацією, в Іспанії загалом зафіксували три випадки зараження китайським коронавірусом.

Як відомо, 25 лютого Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

Наразі зафіксовано понад 280 випадків захворювання, в основному в північних регіонах. Сім людей померли.

25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

Джерело: Громадське