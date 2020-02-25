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    На Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста

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    Іспанський поліцейський блокує проїзд до готелю H10 Costa Adeje Palace на Тенеріфе, клієнтів якого перевіряють на коронавірус - На Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста
    Іспанський поліцейський блокує проїзд до готелю H10 Costa Adeje Palace на Тенеріфе, клієнтів якого перевіряють на коронавірус

    У консульстві повідомили, що українців серед заблокованих туристів немає

    Українців немає серед людей, яких ізолювали в готелі H10 Costa Adeje Palace на іспанському острові Тенеріфе у місті Адехе.

    Про це повідомили в консульстві України в іспанському місті Малага.

    Там зазначили, що таку інформацію їм надала Служба охорони здоров’я Канарських островів.

    Китайський коронавірус зафіксували в італійського туриста. Його госпіталізували 24 лютого через погане самопочуття. Іспанська влада наразі перевіряє усіх людей, які могли контактувати з чоловіком.

    За офіційною інформацією, в Іспанії загалом зафіксували три випадки зараження китайським коронавірусом. 

    Як відомо, 25 лютого Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

    Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

    Наразі зафіксовано понад 280 випадків захворювання, в основному в північних регіонах. Сім людей померли.

    25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

     Читайте також: Коронавірус в Італії. В Україні лише тепер згадали, що знищили санепідемстанції

    Джерело: Громадське

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