На Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста
У консульстві повідомили, що українців серед заблокованих туристів немає
Українців немає серед людей, яких ізолювали в готелі H10 Costa Adeje Palace на іспанському острові Тенеріфе у місті Адехе.
Про це повідомили в консульстві України в іспанському місті Малага.
Там зазначили, що таку інформацію їм надала Служба охорони здоров’я Канарських островів.
Китайський коронавірус зафіксували в італійського туриста. Його госпіталізували 24 лютого через погане самопочуття. Іспанська влада наразі перевіряє усіх людей, які могли контактувати з чоловіком.
За офіційною інформацією, в Іспанії загалом зафіксували три випадки зараження китайським коронавірусом.
Як відомо, 25 лютого Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.
Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.
Наразі зафіксовано понад 280 випадків захворювання, в основному в північних регіонах. Сім людей померли.
25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.
Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.
Джерело: Громадське