Коронавірус виявили у жителя Флоренції та на Сицилії



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Коронавірус поширився на нові регіони Італії

60-річний бізнесмен у Флоренції потрапив до лікарні після відвідин Сінгапуру

В італійських регіонах Флоренція і Сицилія зафіксовані перші випадки нового коронавірусу. Влада заборонила шкільні поїздки країною до 15 березня.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

60-річний бізнесмен із міста Флоренція, яке є столицею однойменного регіону, повернувся з Сінгапуру і зараз госпіталізований.

Флоренція межує з регіоном Емілія-Романья, де вже підтверджено 18 випадків захворювання.

Також перший випадок нового коронавірусу зафіксований у місті Палермо на Сицилії. Госпіталізовано туриста з Бергамо, регіон Ломбардія, де найбільше хворих на коронавірус. Це перший випадок захворювання на півдні Італії.

Італійська влада сьогодні також ухвалила рішення скасувати до 15 березня всі шкільні поїздки в країні. Для тих, хто вже оплатив поїздки, передбачено відшкодування.

Напередодні «Главком» писав, що консульство в Мілані призупиняє прийом громадян і видачу документів.

Як стало відомо, сьогодні в Хорватії підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус.

Також 25 лютого про перші підтверджені випадки зараження коронавірусом повідомили і в Австрії.

Зазначимо, що спалах коронавірусу останніми днями стався на півночі Італії. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в Північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу Covid-19 у країні.

Станом на 25 лютого, коронавірусом у Італії заразилися 272 людини: 206 – у регіоні Ломбардія, 38 – у Венето, 21 – в Емілії-Романьї, по 3 – у П'ємонті та Римі та ще по 1 – у Больцано й Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Як повідомляв «Главком», українка Алла Мулявка, яка 17 років мешкає в Італії, у місті Падуя, регіон Венето, розказала, як країна готується до епідемії коронавірусу.

Натомість, як повідомлялось, в Україні для коронавірусу «відчинені всі двері». Так, пасажирка рейсу «Рим – Київ» поскаржилася на те, що в аеропорту «Бориспіль» нікому з пасажирів не вимірювали температуру, попри обіцянки перевіряти пасажирів, які прибуватимуть з Італії.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже сім смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.