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    Події в Україні

    Тепло і сухо: прогноз погоди в Україні на 27 жовтня

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    У Києві сьогодні опади не очікується, температура вдень 14-16&deg; - Тепло і сухо: прогноз погоди в Україні на 27 жовтня
    У Києві сьогодні опади не очікується, температура вдень 14-16°

    Сьогодні лише у південній частині місцями невеликий дощ

    В Україні у вівторок, 27 жовтня, збережеться суха погода, температура повітря вдень становитиме 12-17°; у південній частині – до 20° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «27 жовтня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у південній частині місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, у східних областях 1-6° тепла, вдень 12-17°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 15-20°», – зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні опади не очікується, температура вночі у столиці 7-9°, вдень 14-16°.

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    Нагадаємо, в Україні синоптики прогнозують до кінця жовтня погоду без морозів.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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