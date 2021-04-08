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    Коронавірусна Луганщина: люди непритомніють у чергах на тестування

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    У коридорі скупчуються натовпи здорових і хворих пацієнтів - Коронавірусна Луганщина: люди непритомніють у чергах на тестування
    У коридорі скупчуються натовпи здорових і хворих пацієнтів
    Фото: 06452.com.ua

    У Лисичанську за тестами на коронавірус утворюються величезні черги

    Жителі Лисичанська годинами стоять у чергах, щоби зробити тест на Covid-19. Кількість хворих щодня зростає, а охочих здати й отримати тести на коронавірус так багато, що черги шикуються навіть на сходинках. Про це повідомляє місцеве видання 06452.com.ua.

    Людям доводиться стояти у вузькому коридорі міської поліклініки, у якому через великий потік людей часом і яблуку ніде впасти.

    Проте довгі черги і втрачений час – не найголовніша проблема. У коридорі скупчуються натовпи здорових і хворих. Люди з кашлем і температурою товпляться в коридорі. Так, у Лисичанську поліклініку за тестом на Covid-19 станом на 8:30 8 квітня прийшло орієнтовно 50 людей.

    «Переважно це люди середнього віку – 35–45 років, але була і молодь. Ні про яку дистанцію в 1,5 метра не йдеться. Прямо при нас знепритомніла жінка», – пише видання.

    Водночас медики сподіваються, що незабаром черги можуть скоротитися, однак говорити про це однозначно поки ще рано.

    Для того, щоби здати експрес-тест на коронавірус у лисичанській поліклініці, потрібно насамперед зателефонувати своєму сімейному лікарю. Потім необхідно вистояти в живій черзі, щоб узяти напрямок на складання тесту, далі ще одну – щоби його здати, і знову повернутися в кабінет, у якому видали направлення зі своїм результатом. Роблять тест безкоштовно, а результат видають протягом 15 хвилин.

    Станом на 7 квітня в «червоній» зоні карантину перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Зазначимо, що Чернігів і Тернопіль вводять додаткові карантинні обмеження. Міська комісія з питань ТЕБ і НС знову продовжила жорсткий карантин у Львові до 19 квітня.

    Більше читайте у Спецпроекті «Листи з Луганська»
    Теги: Луганщина лікарня Луганськ вірус коронавірус
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