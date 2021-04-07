Одещина може опинитися серед лідерів захворювання на коронавірус, – прогноз НАН

На думку вчених, на 13 квітня середня кількість нових інфекцій за день становитиме 16 209

У Національній Академії наук спрогнозували, які регіони стануть лідерами із захворювання на коронавірус. В Україні у найближчі тижні темпи захворювання на коронавірус особливо не зміняться і будуть на нинішньому рівні. Лідерами за цим показником будуть сім регіонів

Про це йдеться в прогнозі НАН.

Згідно із ймовірним сценарієм, найгірша епідеміологічна ситуація буде:

Дніпропетровська область;

Київська область;

Львівська область;

Одеська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Київ.

На думку вчених, на 13 квітня середня кількість нових інфекцій за день становитиме 16 209. Водночас кількість летальних випадків сягатиме 412.

Станом на 20 квітня ситуація значно не змінюватиметься – середня кількість нових інфекцій зросте до 16 351, а летальних випадків – до 442.

Тим часом, за минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 1 тисячі 236 мешканців Одеської області. З них 39 дітей та 22 медпрацівники.