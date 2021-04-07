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    Одещина може опинитися серед лідерів захворювання на коронавірус, – прогноз НАН

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    Одещина може опинитися серед лідерів захворювання на коронавірус, – прогноз НАН
    фото: Pixabay

    На думку вчених, на 13 квітня середня кількість нових інфекцій за день становитиме 16 209

    У Національній Академії наук спрогнозували, які регіони стануть лідерами із захворювання на коронавірус. В Україні у найближчі тижні темпи захворювання на коронавірус особливо не зміняться і будуть на нинішньому рівні. Лідерами за цим показником будуть сім регіонів

    Про це йдеться в прогнозі НАН.

    Згідно із ймовірним сценарієм, найгірша епідеміологічна ситуація буде:

    Дніпропетровська область;

    Київська область;

    Львівська область;

    Одеська область;

    Харківська область;

    Хмельницька область;

    Київ.

    На думку вчених, на 13 квітня середня кількість нових інфекцій за день становитиме 16 209. Водночас кількість летальних випадків сягатиме 412.

    Станом на 20 квітня ситуація значно не змінюватиметься – середня кількість нових інфекцій зросте до 16 351, а летальних випадків – до 442.

    Тим часом, за минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 1 тисячі 236 мешканців Одеської області. З них 39 дітей та 22 медпрацівники.

    Теги: Одещина коронавірус
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