Щеплення проти коронавірусу зробив кожен сьомий житель Франції

Від початку епідемії коронавірусу у Франції внаслідок ускладнень померли 94302 особи

Від початку епідемії коронавірусу у Франції зафіксовано 4465596 випадків інфікування

Кількість вакцинованих проти Covid-19 жителів Франції перевищила 10 мільйонів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран, – повідомляє Укрінформ.

«Франція перетнула межу в 10 мільйонів вакцинованих», – написав очільник МОЗ. Він відзначив, що лише за п’ятницю, 26 березня, було проведено 400 тис. щеплень, у тому числі 140 тис. – вакциною Astra Zeneca.

Avec près de 400 000 injections (dont 140 000 Astra Zeneca) faites ce vendredi, la France passe la barre des 10 millions. Et 7,5 millions de Français vulnérables face au covid ont reçu au moins une 1ere dose.

Merci à tous pour votre mobilisation ! — Olivier Véran (@olivierveran) March 26, 2021

За останніми статистичними даними, населення Франції становить 68 мільйонів. Тобто вакцину отримав принаймні кожен сьомий мешканець країни.

Уряд планує вакцинувати проти Covid-19 на добровільних засадах усіх дорослих французів до кінця літа.

Від початку епідемії коронавірусу у Франції зафіксовано 4465596 випадків інфікування, унаслідок ускладнень померли 94302 особи.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Макисм Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. Однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти.

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