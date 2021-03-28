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    Щеплення проти коронавірусу зробив кожен сьомий житель Франції

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    Від початку епідемії коронавірусу у Франції внаслідок ускладнень померли 94302 особи - Щеплення проти коронавірусу зробив кожен сьомий житель Франції
    Від початку епідемії коронавірусу у Франції внаслідок ускладнень померли 94302 особи

    Від початку епідемії коронавірусу у Франції зафіксовано 4465596 випадків інфікування

    Кількість вакцинованих проти Covid-19 жителів Франції перевищила 10 мільйонів.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран, – повідомляє Укрінформ.

    «Франція перетнула межу в 10 мільйонів вакцинованих», – написав очільник МОЗ. Він відзначив, що лише за п’ятницю, 26 березня, було проведено 400 тис. щеплень, у тому числі 140 тис. – вакциною Astra Zeneca.

    За останніми статистичними даними, населення Франції становить 68 мільйонів. Тобто вакцину отримав принаймні кожен сьомий мешканець країни.

    Уряд планує вакцинувати проти Covid-19 на добровільних засадах усіх дорослих французів до кінця літа.

    Від початку епідемії коронавірусу у Франції зафіксовано 4465596 випадків інфікування, унаслідок ускладнень померли 94302 особи.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Макисм Степанов заявив про відставання від плану вакцинації майже у два рази. Однією з причин таких повільних темпів є організаційні моменти.

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    Теги: міністр Франція щеплення уряд населення коронавірус
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