Корпоративу не буде? У «Слузі народу» бідкаються, як тяжко вчитися у Трускавці



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Радник президента Микита Потураєв Фото: facebook.com

Микита Потураєв: Після завершення тренінгів люди приходять до тями, спілкуються між собою, рефлексують

Радник президента, новообраний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» про щільний графік навчання у Трускавці новоспечених «слуг народу».

«Навчання починається у нас о 9:00, закінчується о 21:00, але не завжди. У середу, наприклад, все завершилося о 22:30, у вівторок близько 22:00. Рано-вранці хтось встигає у басейні поплавати, він відкривається о 7:00. Але насправді встигає це зробити дуже невелика кількість людей», - зазначив Потураєв.

Також він розповів, чи встигають майбутні депутати, користуючись можливістю, оздоровитися, оскільки Трускавець – це перш за все курортне місто. За його словами, після завершення тренінгів люди приходять до тями, спілкуються між собою, рефлексують.

«Ідуть спати о 23:00-00:00. Часу на сон не так і багато залишається. Деякі колеги бігають вранці. А я стараюся, як мінімум, зранку погуляти, повітрям подихати», - додав політик.

На питання, чи планується наприкінці навчання корпоратив, Потураєв відповів: «Ні. У неділю, 4 серпня, на поїзд і додому».

28 липня в елітний отель Ryxos Prykarpattya з’їхались майбутні депутати від «Слуги народу» на тижневий тренінг. А вже у вівторок журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.