Знайдено найбільш марсіанський ландшафт на Землі (відео)



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Тепер по вулицях Марсу можна «походити», не виходячи з дому

Острів Девон, що належить Канаді і розташований за північним полярним колом, є найбільшим безлюдним островом світу. Арктичний клімат і складний рельєф робить цей куточок Землі дуже схожим на поверхню Марса, що дозволяє вченим з Інституту Марса і Інституту SETI, що займається пошуками позаземного розуму, регулярно проводити там свої дослідження, повідомив портал reklamaster.com.

А недавно туди вирушили ще й співробітники Google Earth з метою зняти острів, щоб його унікальні ландшафти можна було розглянути в режимі «Перегляду вулиць».

Катя Мінітсенка, керівник цього проекту Google, описала табір вчених як «марсіанську базу майбутнього, так як він побудований без урахування всієї тієї інфраструктури, яку ми вже звикли сприймати як даність».

Команда Street View провела там тиждень, знімаючи видатні місця, серед яких 20-кілометровий кратер Хоутон, Каньйон астронавтів і пересохлі озера.

«На острові Девон вражають безкраї пустельні простори. Але кожна скеля, кожен каньйон наповнені історією».

Що стосується картографічного проекту Google, то «вулиць там немає, а режим перегляду вулиць буде».