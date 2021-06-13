Країни G7 планують вести справи з Пекіном з позиції сили

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен

Країни «Великої сімки» мають намір вести справи з Китаєм в різних сферах з позиції сили і дотримуючись єдиної лінії. У комюніке саміту G7 2019 року проблема відносин з Пекіном не була включена. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CBS.

Складні відносини [з Китаєм] практично у всіх країн «Великої сімки». В одних сферах ми ворожі, в інших - конкуренти, а в третіх – кооперативні. Але спільний знаменник – ми повинні мати можливість мати справу з Китаєм у всіх цих областях, виходячи з позиції сили і єдиної лінії", – сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що в 2019 році в підсумкове комюніке саміту G7 Китай не згадувався. «Я думаю, що (включення Китаю в заяву ред.) свідчить про те, що країни стурбовані багатьма діями Китаю. Це складні відносини для майже всіх країн Групи семи», – додав він.