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    Країни G7 планують вести справи з Пекіном з позиції сили

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    Ентоні Блінкен зазначив,&nbsp;що складні відносини з Китаєм мають практично всі країни G7 - Країни G7 планують вести справи з Пекіном з позиції сили
    Ентоні Блінкен зазначив, що складні відносини з Китаєм мають практично всі країни G7
    Фото: відкриті джерела

    Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен

    Країни «Великої сімки» мають намір вести справи з Китаєм в різних сферах з позиції сили і дотримуючись єдиної лінії. У комюніке саміту G7 2019 року проблема відносин з Пекіном не була включена. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CBS.

    Складні відносини [з Китаєм] практично у всіх країн «Великої сімки». В одних сферах ми ворожі, в інших - конкуренти, а в третіх – кооперативні. Але спільний знаменник – ми повинні мати можливість мати справу з Китаєм у всіх цих областях, виходячи з позиції сили і єдиної лінії", – сказав Блінкен.

    Держсекретар зазначив, що в 2019 році в підсумкове комюніке саміту G7 Китай не згадувався. «Я думаю, що (включення Китаю в заяву ред.) свідчить про те, що країни стурбовані багатьма діями Китаю. Це складні відносини для майже всіх країн Групи семи», – додав він.

    Як повідомлялося, Лідери G7 обговорили версію витоку коронавірусу з китайської лабораторії. Версія про те, що коронавірус міг просочитися з китайської лабораторії у Вухані, звучить все частіше.
    Теги: США Китай Ентоні Блінкен
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    Країни G7 планують вести справи з Пекіном з позиції сили