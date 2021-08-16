Афганські паралелі для України та чому Росія рано радіє

Стрімка перемога Талібану. Приклад того, що може трапитися з державою без спільної ідеології

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Стремительная победа Талибана в Афганистане это не только пощёчина США и всему коллективному Западу, но пример для Украины того, что может произойти с государством, если нет общей идеологии, отсутствует поддержка власти и есть тотальная коррумпированность этой самой власти. Джо Байден сказал: «- Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы тренировали и снабдили современным оборудованием 300 тысяч сотрудников афганских сил безопасности. Мы потеряли тысячи человек. Они должны бороться. Их больше, чем талибов». Но выяснилось, что у американских политиков были завышенные представления об оценки боеспособности афганских армии, полиции и спецслужб, на которые США потратило за 20 лет 88,3 млрд долларов.

Мы вчера с одним моим приятелем, грустно шутили о том, что интересно на каком уровне были в Афганистане корпоративная и антикоррупционная реформа, а так же, что с назначениями в Афганоборонпром и Набсоветы? И как будут реализовывать программы по равноправию женщин и религиозной терпимости после того, как власть перешла к Талибану? Хотя есть уже и хорошие новости из Афганистана. Спикер Талибана сообщил, что теперь забивать камнями будут исключительно по решению судов. Ну, хоть тут успокоили. Самосуда не будет. Хотя от такой «законности» холодный пот бежит по спине.

Что, все же, произошло в Афганистане и почему афганская армия не смогли? Обозреватель британской газеты Guardian Патрик Винтур выделяет несколько причин мгновенного краха всех афганских правительственных сил. Это коррупция в армии и полиции, неспособность обращаться с подаренной сложной техникой при широко распространенной неграмотности, потеря таможенных сборов и, как следствие, неспособность правительства платить жалованье. Кроме того, по мнению обозревателя, с того момента, как инициатива перешла к талибам, военные стали мгновенно сдаваться им из страха, что те все равно победят и будут мстить. Отсутствовали мотивация, вера в свои силы и не было желания защищать власть, у которой нет поддержки населения. Но предшествовало этому всему главное – тотальная коррупция на всех уровнях власти. Нет, там не запускали «Велике крадивництво», а нашли свои схемы. Например приписки и мертвые душах в афганской армии. Афганские чиновники просто создавали виртуальные «батальоны-призраки», чтобы получать на них деньги от США и разворовывать их. «46 батальонов-призраков, по 800 человек в каждом», – приводит Le Mond данные неназванного западного дипломата, работавшего в Кабуле. И ведь об этом писали и ранее. В общем, некому оказалось противостоять талибам. А само население не видит в Талибане ничего плохого. Так всегда происходит, когда власть деньги тратит не на просвещение населения, а на новый дом под Кабулом или в Конче-Заспе.

Отсюда я сделаю два вывода. Коррупция и невежество – две главных проблемы для любой страны, которая хочет построить современную демократию. Коррупция не даёт бороться с невежеством, а невежество не хочет никаких изменений и прогресса. Это первый вывод, а второй – это лишь подтверждение моих мыслей. Если ты сам себя не готов защищать, то никто тебя не защитит. И даже то, что Афганистан является основным союзником США вне НАТО с 2012 года, не помогло. Поэтому нам надо строить свою армию, повышать её мощь и силу, улучшать наши спецслужбы, очищая их от российской агентуры и нашего доморощенного ворья, и готовиться в возврату территорий по Хорватскому или Азербайджанскому сценарию, если дипломатия не поможет. Уверен в том, что такая возможность появится. Надо к ней быть готовым. Как и быть готовым к обороне Украины от нового нападения со стороны РФ.

И еще одно. У Кремля теперь появился еще одна головная боль. Потому что недалеко от их границ появилась мотивированная военная сила исламских фанатиков вооруженных современным западным оружием. А еще эта сила не видит ничего плохого в производстве опиума, лидером по потреблению которого является РФ. Так что я пока не разделяю радости Кремля от происходящего в Афганистане и подожду пока они перейдут от заигрываний с Талибаном к противостоянию с ним. А это не за горами.

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Джерело: блог Борислава Берези

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